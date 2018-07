Thailandia | tubo ossigeno non ha ancora raggiunto i ragazzi

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Un tubo speciale di nylon per salvare i ragazzi intrappolati. Elon Musk manda i suoi ingegneri in Thailandia : Elon Musk, il magnate fondatore di Tesla e della società di esplorazione spaziale Space X, invierà alcuni suoi ingegneri in Thailandia per contribuire alle operazioni di recupero dei 12 ragazzi intrappolati da due settimane con il loro allenatore all'interno della grotta Tham Luang. Lo ha annunciato lo stesso Elon Musk su Twitter."Gli ingegneri di Space X e Boring Company sono diretti in Thailandia domani per capire se possiamo ...