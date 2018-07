Thailandia | salvataggio dei ragazzi bloccati | sul posto arriva ingegnere di Elon Musk

Thailandia - escluso il salvataggio oggi : ANSA, - BANGKOK, 6 LUG - E' stallo nel disperato tentativo di salvare i ragazzi intrappolati nella grotta in Thailandia. "Non sono ancora in grado di immergersi", ha detto il governatore della regione ...

Thailandia - il salvataggio dei ragazzi è una lotta contro il tempo : C’è sempre meno ossigeno nella grotta in Thailandia in cui sono intrappolati dal 23 giugno i 12 giovani calciatori con il loro allenatore. È stato con tutta probabilità l’aumento del numero delle persone nella cavità, dopo che i ragazzi sono stati trovati, a far scendere il livello di ossigeno fino a quel momento sufficiente a tenere in vita i giovani intrappolati. È quanto ha spiegato il comandante dei Navy Seals thailandesi, Arpakorn ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta. Corsa contro il tempo per il salvataggio : Sono in arrivo forti piogge monsoniche che potrebbero rendere ancora più difficoltoso il recupero dei minorenni dai cunicoli

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta Corsa contro il tempo per il salvataggio : Bisognerà attendere ancora per il ritorno in superficie dei 13 calciatori thailandesi bloccati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang. Una stima dei tempi necessari non è stata fornita dai responsabili ...

Thailandia : ragazzi intrappolati nella grotta - il salvataggio si complica - Nuovo Video : I ragazzi intrappolati in Thailandia nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore di calcio non saranno salvati nelle prossime ore. Il gruppo sta facendo pratica sott'acqua con le maschere ma ne servirà parecchia anche perché nessuno sa nuotare: dopo lunghi periodi di immersione si potrà finalmente tornare in superficie, come spiegato dal campo base delle operazioni il governatore Narongsak Osatanakorn. I soccorritori aspettano le ...