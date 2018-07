Thailandia | Ragazzi nella grotta Ultime notizie | i genitori | non ce l' abbiamo con

Thailandia - i genitori dei ragazzi intrappolati nella grotta scrivono all'allenatore : "Non sentirti in colpa" : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang non vogliono che l'allenatore che ha portato i loro figli lì dentro si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ragazzi e anche le scuse da parte ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : i genitori scrivono all’allenatore : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang hanno risposto alla lettera inviata dall’allenatore che ha portato i loro figli lì, spiegando che non vogliono che si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “E’ il momento più favorevole per il salvataggio” : Le condizioni per la possibile evacuazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore, bloccati da due settimane nella caverna di Tham Luang, sono ora le “più favorevoli”. Lo ha detto il governatore della provincia di Chang Rai, Narongsak Osotthanakorn, a capo delle operazioni di soccorso. Il momento favorevole sarebbe dovuto all’assenza di piogge nelle ultime ore, nonostante la Thailandia si trovi nel mezzo della stagione dei ...

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA/ Ultime notizie - il governatore : “Ci sono le condizioni per il recupero" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:04:00 GMT)

Thailandia - ci preoccupiamo per quei ragazzi ma esultiamo per i morti in mare. È l’effetto Lucifero : In questi giorni tutto il mondo pare in apprensione per la vicenda dei ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia. Si moltiplicano le offerte di aiuto che giungono ai soccorritori da varie parti del mondo compresi i vigili del fuoco italiani coi loro reparti sommozzatori. Negli stessi giorni al largo della Libia qualche centinaio di migranti muore. Tra loro alcuni bambini. Le emozioni che queste morti suscitano vanno dal senso di ...

Thailandia - 3-4 giorni per salvare i ragazzi. Le lettere dalla grotta ai genitori : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it

Thailandia - ragazzi nella grotta : allarme ossigeno rientrato/ Ultime notizie - l'intervento dei Navy Seals : Thailandia, ragazzi nella grotta: allarme ossigeno rientrato. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni di soccorso continuano(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:56:00 GMT)

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Il recupero è possibile - si attende il via libera” : “Ci sono le condizioni adatte per tentare un recupero dei 12 ragazzi intrappolati nella grotta Tham Luang con il loro allenatore, ma un via libera alle operazioni ancora non c’è e i soccorritori puntano a far calare ancora di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua dalle piogge, in modo da minimizzare i rischi.” Lo ha detto questa mattina il governatore Narongsak Osatanakorn, responsabile delle ...

Thailandia - i ragazzi scrivono dalla grotta : “Stiamo bene”. Ma sono attesi acquazzoni : Thailandia, i ragazzi scrivono dalla grotta: “Stiamo bene”. Ma sono attesi acquazzoni Si teme per le condizioni meteo: forti piogge sono attese tra lunedì e martedì: i soccorritori aspettano che cali di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua.Continua a leggere Si teme per le condizioni meteo: forti piogge sono attese tra […] L'articolo Thailandia, i ragazzi scrivono dalla grotta: “Stiamo bene”. Ma sono attesi ...

Thailandia - i ragazzi scrivono dalla grotta : “Stiamo bene”. Ma sono attesi acquazzoni : Si teme per le condizioni meteo: forti piogge sono attese tra lunedì e martedì: i soccorritori aspettano che cali di più il livello dell'acqua finché il tempo concede una tregua.Continua a leggere

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - le lettere dei ragazzi intrappolati e le scuse dell’allenatore : “Perdonatemi” : I dodici bambini rimasti bloccati per 14 giorni con il loro allenatore di calcio in una grotta allagata in Thailandia hanno scritto delle lettere per i loro genitori. «Mamma, papà e fratellino, vi voglio bene», recita il biglietto del quindicenne Phiphat Photi, conosciuto come Nick. «Se esco, per favore potete portarmi del maiale e delle verdure g...

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia : tubo ossigeno non ha ancora raggiunto i ragazzi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve