Thailandia | ragazzi nella grotta | forti piogge Ultime notizie | capo soccorsi | “dobbiamo

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta da 14 giorni : la lunga odissea : Dal loro ingresso nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia, per i 12 giovani calciatori e per il loro allenatore sono già passati quattordici lunghi giorni. giorni di paura, angoscia, gioia di averli ritrovati, ma corsa contro il tempo per riuscire a liberarli prima che la carenza d’ossigeno esaurisca le loro speranze. Ecco, giorno per giorno, le tappe della loro odissea fino ad oggi: 23 GIUGNO. Il gruppo resta intrappolato ...

Thailandia - forti piogge sull area della grotta. I ragazzi scrivono 'stiamo bene'. Tre giorni per salvarli : 'Tutto il mondo - aggiunge - ci domanda: ma perché non fate così e così..? Vogliono sapere come stanno i bambini, quando li tireremo fuori e così via. Ma pochi capiscono che cosa davvero sta ...

Thailandia - forti piogge : l'acqua torna a salire. Ansia per i ragazzi intrappolati che scrivono ai genitori : «Non preoccupatevi per noi» : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : buoni i riscontri degli ingegneri di Musk : Gli esperti di Elon Musk stanno disegnando una “capsula di salvataggio” per poter tirare fuori i 12 ragazzi rimasti intrappolati in in una grotta di Tham Luang, in Thailandia. Lo scrive lo stesso miliardario, che, invitato a intervenire nelle operazioni dalle autorita’ locali, ha inviato sul posto gli ingegneri della Boring Company, impegnata nella costruzione di un tunnel a Los Angeles e dotata di macchinari straordinari per ...

Thailandia - forti piogge sull area della grotta - l acqua tornerà a salire. I ragazzi scrivono 'stiamo bene'. L allenatore 'Perdonatemi' : 'Tutto il mondo - aggiunge - ci domanda: ma perché non fate così e così..? Vogliono sapere come stanno i bambini, quando li tireremo fuori e così via. Ma pochi capiscono che cosa davvero sta ...

Thailandia - ragazzi dispersi nella grotta : piove insistentemente sull’area : Sulla zona della grotta Tham Luang è iniziato a piovere mezz’ora fa, in modo continuo e con tuoni. L’arrivo di precipitazioni monsoniche era previsto da giorni, e in particolare da oggi con probabilità e intensità crescente fino a mercoledì. Si teme che le piogge possano far salire di nuovo il livello dell’acqua nella grotta dove da due settimane sono intrappolati i 12 giovani calciatori con il loro allenatore. Da ieri, la ...

Thailandia - è arrivata la pioggia : ansia per 12 ragazzi intrappolati : Il via libera alle operazioni per liberare i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang insieme al loro allenatore sembrava imminente ma alla fine non è...

Thailandia - i genitori dei ragazzi intrappolati nella grotta scrivono all'allenatore : "Non sentirti in colpa" : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang non vogliono che l'allenatore che ha portato i loro figli lì dentro si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ragazzi e anche le scuse da parte ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : i genitori scrivono all’allenatore : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang hanno risposto alla lettera inviata dall’allenatore che ha portato i loro figli lì, spiegando che non vogliono che si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “E’ il momento più favorevole per il salvataggio” : Le condizioni per la possibile evacuazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore, bloccati da due settimane nella caverna di Tham Luang, sono ora le “più favorevoli”. Lo ha detto il governatore della provincia di Chang Rai, Narongsak Osotthanakorn, a capo delle operazioni di soccorso. Il momento favorevole sarebbe dovuto all’assenza di piogge nelle ultime ore, nonostante la Thailandia si trovi nel mezzo della stagione dei ...