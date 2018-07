Thailandia | ragazzi bloccati nella grotta | “Il recupero è possibile | si attende il via

Thailandia - i ragazzi scrivono dalla grotta : “Stiamo bene”. Ma sono attesi acquazzoni : Thailandia, i ragazzi scrivono dalla grotta: “Stiamo bene”. Ma sono attesi acquazzoni Si teme per le condizioni meteo: forti piogge sono attese tra lunedì e martedì: i soccorritori aspettano che cali di più il livello dell’acqua finché il tempo concede una tregua.Continua a leggere Si teme per le condizioni meteo: forti piogge sono attese tra […] L'articolo Thailandia, i ragazzi scrivono dalla grotta: “Stiamo bene”. Ma sono attesi ...

Thailandia - i ragazzi scrivono dalla grotta : "Stiamo bene". Ma sono attesi acquazzoni : Si teme per le condizioni meteo: forti piogge sono attese tra lunedì e martedì: i soccorritori aspettano che cali di più il livello dell'acqua finché il tempo concede una tregua.

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli.

Thailandia - le lettere dei ragazzi intrappolati e le scuse dell’allenatore : “Perdonatemi” : I dodici bambini rimasti bloccati per 14 giorni con il loro allenatore di calcio in una grotta allagata in Thailandia hanno scritto delle lettere per i loro genitori. «Mamma, papà e fratellino, vi voglio bene», recita il biglietto del quindicenne Phiphat Photi, conosciuto come Nick. «Se esco, per favore potete portarmi del maiale e delle verdure g...

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli.

Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn,

Thailandia - i 12 ragazzi scrivono ai genitori : “Mamma - ti aiuterò a fare shopping”. Per salvarli “restano 3-4 giorni” : Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, scrive a sua madre: “Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero”. “Fa un po’ freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno“, dice Duangphet Promthep, 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: “Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa“. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare ...

"Siamo tutti forti". Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'allenatore : "Non vi preoccupate... siamo tutti forti". Così i 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane in una caverna, cercano di rassicurare i loro genitori in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno. E' la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Thailandia - i ragazzi intrappolati scrivono ai genitori : l'allenatore si scusa : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli.

Thailandia - i sub nella grotta a prendere per mano i ragazzi. E l'allenatore si scusa in un video : «Stay strong!», urla il mondo del grande calcio - dal vecchio Ronaldo a Klopp - ai piccoli calciatori . Forza, forza, forza. La brutta fine di Saman, che riemergendo nella grotta s'è trovato senza ...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Thailandia : scavati 100 “camini” per raggiungere i ragazzi dall’alto : I soccorritori impegnati nel salvataggio dei 12 bambini e del loro allenatore di calcio bloccati da due settimane in una grotta in Thailandia hanno annunciato oggi di avere scavato “oltre 100 camini” sul versante della montagna, con l’obiettivo di creare un percorso alternativo all’evacuazione subacquea. “Abbiamo completato più di 100 camini, alcuni sono profondi anche 400 metri, ma non abbiamo ancora individuato la ...