Thailandia | ragazzi bloccati nella grotta | “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo | il tubo

"Siamo tutti forti". Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'allenatore : "Non vi preoccupate... siamo tutti forti". Così i 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane in una caverna, cercano di rassicurare i loro genitori in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno. E' la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha ...

Thailandia - i sub nella grotta a prendere per mano i ragazzi. E l'allenatore si scusa in un video : «Stay strong!», urla il mondo del grande calcio - dal vecchio Ronaldo a Klopp - ai piccoli calciatori . Forza, forza, forza. La brutta fine di Saman, che riemergendo nella grotta s'è trovato senza ...

Thailandia - salvataggio dei ragazzi bloccati : sul posto arriva ingegnere di Elon Musk : Un ingegnere thailandese che lavora per l’imprenditore statunitense Elon Musk – imprenditore e inventore sudafricano naturalizzato statunitense, fondatore di SpaceX e CEO di Tesla – è sul posto con i soccorritori impegnati a perlustrare l’esterno della grotta Tham Luang, nella tentativo di trovare un varco nella roccia dove scavare per raggiungere dall’alto i 12 giovani calciatori intrappolati con il loro allenatore ...

Thailandia : scavati 100 “camini” per raggiungere i ragazzi dall’alto : I soccorritori impegnati nel salvataggio dei 12 bambini e del loro allenatore di calcio bloccati da due settimane in una grotta in Thailandia hanno annunciato oggi di avere scavato “oltre 100 camini” sul versante della montagna, con l’obiettivo di creare un percorso alternativo all’evacuazione subacquea. “Abbiamo completato più di 100 camini, alcuni sono profondi anche 400 metri, ma non abbiamo ancora individuato la ...

Thailandia : l'ossigeno nelle grotte inizia a scarseggiare. Ragazzini sempre più deboli : Continua senza successo il tentativo di salvataggio. Scavati più di 100 cunicoli per creare un percorso alternativo all'evacuazione subacquea, ma non è stato ancora individuato il punto in cui si ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi commoventi ai genitori : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche riga ai loro cari, con messaggi dal contenuto simile: li hanno rassicurati sulle proprie condizioni di salute, confortati, e hanno espresso voglia di svago una volta ...