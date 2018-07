Thailandia | può essere il momento giusto per estrarre la baby squadra dalla grotta

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Buone notizie arrivano, dove sono intrappolati in una12 ragazzi ed il loro allenatore: potrebbeilper metterli in salvo Le condizioni per la possibile evacuazione dei 12 ragazzi e del loro allenatore, bloccati da due settimane nella caverna di Tham Luang, sono ora le “più favorevoli”. Lo ha detto il governatore della provincia di Chang Rai, Narongsak Osotthanakorn, a capo delle operazioni di soccorso. Ilfavorevole sarebbe dovuto all’assenza di piogge nelle ultime ore, nonostante lasi trovi nel mezzo della stagione dei monsoni.(AdnKronos/dpa)L'articolo, puòilperlasembrail primo su SPORTFAIR.