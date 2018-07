Thailandia | i ragazzi intrappolati nella grotta | ' Stiamo bene' L' allenatore si scusa

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Ragazzi intrappolati in Thailandia - allenatore si scusa con genitori : Le operazioni di soccorso, intanto, hanno per ora eliminato la possibilità di unevacuazione subacquea: è troppo rischioso. Ridotto il numero dei soccorritori, ma in 4 sono sempre con loro

I nuvoloni carichi di pioggia incombono e inizia a scarseggiare l'ossigeno: i Ragazzi ed il loro allenatore vanno tirati fuori, il prima possibile, dalla grotta Tham Luang. Ma, nonostante il...

Si affievoliscono le speranze di raggiungere i ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang in Thailandia con un percorso alternativo alla pericolosa via subacquea. I tentativi di trivellare...

