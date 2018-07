Thailandia | i genitori dei ragazzi intrappolati nella grotta scrivono all' allenatore

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : i genitori scrivono all’allenatore : I genitori dei 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang hanno risposto alla lettera inviata dall’allenatore che ha portato i loro figli lì, spiegando che non vogliono che si senta in colpa. Lo scrive il quotidiano thailandese The Nation, riportando estratti dei messaggi scritti che le famiglie hanno fatto recapitare al gruppo bloccato da due settimane, dopo che ieri sera avevano ricevuto le lettere dei ...

Thailandia - 3-4 giorni per salvare i ragazzi. Le lettere dalla grotta ai genitori : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - 3-4 per salvare i ragazzi Le lettere dalla grotta ai genitori L'allenatore si scusa con le famiglie : Thailandia, è corsa contro il tempo per salvare i 12 ragazzi rimasti intrappolati nella grotta di Tham Luang con il loro allenatore. Le autorità locali credono di avere una finestra da tre a quattro giorni per liberarli. Narongsak Osatanakorn, Segui su affaritaliani.it

Thailandia - i 12 ragazzi scrivono ai genitori : “Mamma - ti aiuterò a fare shopping”. Per salvarli “restano 3-4 giorni” : Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, scrive a sua madre: “Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero”. “Fa un po’ freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno“, dice Duangphet Promthep, 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: “Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa“. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare ...

Thailandia - i ragazzi intrappolati scrivono ai genitori : l'allenatore si scusa : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...

Thailandia - i ragazzi intrappolati scrivono ai genitori : l'allenatore si scusa : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti...

Thailandia - i ragazzi intrappolati scrivono ai genitori : l'allenatore si scusa : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi preoccupate... siamo tutti forti», si legge in...

Giovani intrappolati in Thailandia - allenatore si scusa con i genitori : L' allenatore di calcio intrappolato in una grotta con 12 ragazzi thailandesi si è scusato con i loro genitori nella prima lettera che lui e la squadra hanno inviato attraverso i sub che stanno ...

Giovani intrappolati in Thailandia - allenatore si scusa con i genitori : mi prenderò cura di loro : Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro Continua a leggere L'articolo Giovani intrappolati in Thailandia, allenatore si scusa con i genitori: mi prenderò cura di loro proviene da NewsGo.

Giovani intrappolati in Thailandia - l'allenatore si scusa con genitori | I ragazzi : stiamo bene : Le operazioni di soccorso, intanto, hanno per ora accantonato la possibilità di un'evacuazione subacquea: è troppo rischioso. Ridotto il numero dei soccorritori, ma in 4 sono sempre con loro

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi inviati ai genitori e le scuse dell’allenatore : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. E’ la prima forma di comunicazione tra i Ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all’interno della caverna. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche ...

Ragazzi intrappolati in Thailandia - allenatore si scusa con genitori : Le operazioni di soccorso, intanto, hanno per ora eliminato la possibilità di unevacuazione subacquea: è troppo rischioso. Ridotto il numero dei soccorritori, ma in 4 sono sempre con loro