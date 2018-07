Thailandia | i 12 ragazzi | «Stiamo bene» L’allenatore si scusa con i loro genitori

Ragazzi bloccati in grotta in Thailandia : “Mi mancate - voglio tornare a casa” - ecco i messaggi commoventi ai genitori : I 12 giovani calciatori intrappolati da due settimane nella grotta Tham Luang in Thailandia hanno fatto sapere ai genitori che stanno bene, in brevi messaggi scritti che sono stati diffusi sulla pagina Facebook dei Navy Seals thailandesi. Tutti i Ragazzi hanno scritto qualche riga ai loro cari, con messaggi dal contenuto simile: li hanno rassicurati sulle proprie condizioni di salute, confortati, e hanno espresso voglia di svago una volta ...

Thailandia - è allarme ossigeno. Ragazzi non pronti a immersione. E nuove piogge sono in arrivo : I nuvoloni carichi di pioggia incombono e inizia a scarseggiare l'ossigeno: i Ragazzi ed il loro allenatore vanno tirati fuori, il prima possibile, dalla grotta Tham Luang. Ma, nonostante il...

I nuvoloni carichi di pioggia incombono e inizia a scarseggiare l'ossigeno: i Ragazzi ed il loro allenatore vanno tirati fuori, il prima possibile, dalla grotta Tham Luang. Ma, nonostante il...

Thailandia - ragazzini intrappolati : muore un sub. Ossigeno in calo - ma slitta intervento : “Non sono pronti” : Non si può ancora provare a tirare fuori i 12 ragazzini rimasti intrappolati in una grotta in Thailandia. La conferma che tutti speravano non arrivasse è uscita dalla bocca di Narongsak Osottanakorn, governatore della provincia settentrionale thailandese di Chiang Rai. Per tutta la giornata si erano rincorse le voci che una via alternativa per recuperarli fosse stata trovata o che almeno si fosse pronti per provare a far partire le immersioni. ...