Thailandia | forti piogge sull area della grotta | l acqua tornerà a salire I ragazzi

"Siamo tutti forti". Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono intrappolati 12 ragazzi. Le scuse dell'allenatore : "Non vi preoccupate... siamo tutti forti". Così i 12 ragazzi thailandesi intrappolati da due settimane in una caverna, cercano di rassicurare i loro genitori in una serie di lettere scritte su fogli di quaderno. E' la prima forma di comunicazione tra i ragazzi e i genitori, dopo il fallimento del tentativo di installare una linea telefonica all'interno della caverna. E anche l'allenatore dei ragazzi, il 25enne Ekkapol Chantawong, ha ...

Naufragio in Thailandia - 49 turisti dispersi in mare/ Ultime notizie : Phuket - forti raffiche di vento : Naufragio in Thailandia: 2 barche di turisti si ribaltano: sono 49 le persone disperse ma il numero potrebbe essere molto più alto. I due incidenti non sarebbero collegati.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 00:22:00 GMT)

Thailandia : tornano forti piogge - imperativo fare presto per liberare ragazzi : Il mondo torna ad avere il fiato sospeso per la sorte di questi giovani atleti e del loro allenatore, oltre che dei soccorritori arrivati a dare le prime cure e a studiare la strategia e la via di ...