Thailandia | corsa per salvare i bimbi nella grotta | Manca ossigeno

Thailandia - corsa contro il tempo : «Sub pronti a entrare in grotta»? : Si aspetta il via libera alle operazioni per liberare i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang insieme al loro allenatore. Le condizioni per la possibile...

Thailandia - corsa contro il tempo : «Sub pronti a entrare in grotta»? : Si aspetta il via libera alle operazioni per liberare i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang insieme al loro allenatore. Le condizioni per la possibile...

Thailandia - corsa contro il tempo per salvare i ragazzi nella grotta : “Trovato un cunicolo - li tiriamo fuori a due a due” : corsa contro il tempo in Thailandia per salvare i 13 ragazzi intrappolati nella grotta, mentre l’ossigeno si riduce sempre di più e per domenica sono previste piogge. Il mondo attende, col fiato sospeso, buone nuove: dagli ultimi aggiornamenti del Guardian si parla di una possibile operazione subacquea questa notte. La missione per il salvataggio dei 12 ragazzi dovrebbe iniziare oggi, come spiega un soccorritore belga al sito di ...

Thailandia : corsa contro il tempo per fare uscire i ragazzi dalla grotta prima delle piogge monsoniche : Le squadre di soccorso che sono riuscite a raggiungere i 12 ragazzi bloccati, da quasi due settimane, con il loro allenatore in una grotta nel nord della Thailandia sono impegnate in una corsa contro il tempo per riuscire a farli uscire prima dell’arrivo di una nuova ondata di piogge monsoniche. “La cosa che ci preoccupa di più è il tempo: se piove ancora i nostri sforzi potrebbero essere bloccati come è successo in ...

Thailandia - corsa contro il tempo per salvare i ragazzi intrappolati - : Il primo chilometro e mezzo della grotta Tham Luang, dove sono prigionieri i 12 giovani con il loro allenatore, è quasi asciutto. Ma i successivi due chilometri sono sommersi in alcuni punti fino al ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta. Corsa contro il tempo per il salvataggio : Sono in arrivo forti piogge monsoniche che potrebbero rendere ancora più difficoltoso il recupero dei minorenni dai cunicoli

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta Corsa contro il tempo per il salvataggio : Bisognerà attendere ancora per il ritorno in superficie dei 13 calciatori thailandesi bloccati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang. Una stima dei tempi necessari non è stata fornita dai responsabili ...

Thailandia - torrenti deviati e maschere speciali : corsa contro il tempo per portare fuori dalla grotta i ragazzini : Non smettono un attimo di pensare i soccorritori su come tirare fuori al più presto possibile e nel modo più sicuro i 12 ragazzini e il loro allenatore dalla grotta Tham Luang, in Thailandia, in cui sono stati trovati vivi. Oltre a estrarre acqua dalla grotta con numerose pompe, i soccorritori stanno anche cercando di deviare i corsi d’acqua che entrano nella cavità naturale da vari punti, non tutti ancora scoperti. I militari thailandesi e i ...

Thailandia : medici e cibo nella grotta - corsa contro il tempo per salvare i ragazzi : I 12 ragazzi intrappolati nel fondo di una grotta in Thailandia, insieme al loro allenatore, hanno ricevuto un primo vero pasto e sono assistiti da sette ufficiali dei Seal thailandesi, fra cui un medico e un infermiere. Si sta lavorando per tirarli fuori il più presto possibile: “Non sarà sicuramente per oggi, ma quattro mesi è ridicolo“, ha affermato il governatore della provincia settentrionale di Chiang Rai, in riferimento alle ...

Thailandia - corsa contro il tempo per salvare 13 dispersi nella grotta - : Le squadre di soccorso sono riuscite a scavare un piccolo buco nella roccia. Alcuni scalatori della polizia si sono calati dall'alto e hanno introdotto del cibo. Non è chiaro, però, se le 13 persone ...

Thailandia - è corsa contro il tempo per salvare i ragazzini intrappolati nella grotta : Non c’è tempo da perdere. Dodici ragazzini, dagli 11 ai 16 anni, sono rimasti intrappolati, insieme al loro allenatore di calcio, 25, in una delle grotte turistiche di Tham Luang, che adesso sono allagate, in alcuni punti, fino a 5 metri. Da sabato sono senza cibo né acqua. Il governatore thailandese della provincia settentrionale di Chiang Rai ha spiegato: «Dobbiamo trovare i bambini entro oggi. Speriamo che siano vivi da qualche parte». È il ...

12 ragazzi intrappolati in una grotta in Thailandia. Corsa contro il tempo per salvarli : Un gruppo di dodici adolescenti, tutti tra gli 11 e i 16 anni, e il loro allenatore di calcio, sono rimasti intrappolati tre giorni fa in una grotta allagata nel nord della Thailandia. Gli ultimi aggiornamenti parlano di centinaia di soccorritori alla ricerca dei membri di questa squadra giovanile.L'allarme è stato lanciato dopo che, sabato scorso, i ragazzi sono entrati nella spelonca di Tham Luang Nang Non, insieme al loro allenatore ...