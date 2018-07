Thailandia | ci preoccupiamo per quei ragazzi ma esultiamo per i morti in mare È

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 luglio 2018) In questi giorni tutto il mondo pare in apprensione per la vicenda deiintrappolati in una grotta in. Si moltiplicano le offerte di aiuto che giungono ai soccorritori da varie parti del mondo compresi i vigili del fuoco italiani coi loro reparti sommozzatori. Negli stessi giorni al largo della Libia qualche centinaio di migranti muore. Tra loro alcuni bambini. Le emozioni che questesuscitano vanno dal senso di assuefazione fino a una malcelata soddisfazione. “Ben gli sta! Così imparano e smettono di partire! Se dieci muoiono, ebbene dieci in meno!”. Come è possibile che l’umana solidarietà ed empatia che si prova per gli uni si trasformi in rabbia e aggressività per gli altri? La risposta, apparentemente semplice, è perché ci tocca da vicino e incide sulla nostra vita. In realtà ritengo sia molto più complessa. Bruno Bettelheim, psicoanalista ebreo fuggito ...