Thailandia | 3-4 per salvare i ragazzi Le lettere dalla grotta ai genitori L' allenatore si

Thailandia - i 12 ragazzi scrivono ai genitori : “Mamma - ti aiuterò a fare shopping”. Per salvarli “restano 3-4 giorni” : Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, scrive a sua madre: “Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero”. “Fa un po’ freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno“, dice Duangphet Promthep, 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: “Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa“. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare ...

Thailandia - naufragio del traghetto vicino Phuket : riprese le ricerche dei dispersi : A seguito dell’interruzione per maltempo, sono riprese le ricerche dei 23 dispersi a seguito del naufragio di un traghetto che trasportava un gruppo di turisti cinesi nei pressi dell’isola di Phuket. Nell’incidente, verificatosi giovedì, sono morte almeno 33 persone. Le ricerche proseguiranno almeno per la giornata odierna, nell’ottica di una nuova fase di maltempo prevista per il fine settimana. Secondo quanto riportano ...

Thailandia - i sub nella grotta a prendere per mano i ragazzi. E l'allenatore si scusa in un video : «Stay strong!», urla il mondo del grande calcio - dal vecchio Ronaldo a Klopp - ai piccoli calciatori . Forza, forza, forza. La brutta fine di Saman, che riemergendo nella grotta s'è trovato senza ...

Thailandia : scavati 100 “camini” per raggiungere i ragazzi dall’alto : I soccorritori impegnati nel salvataggio dei 12 bambini e del loro allenatore di calcio bloccati da due settimane in una grotta in Thailandia hanno annunciato oggi di avere scavato “oltre 100 camini” sul versante della montagna, con l’obiettivo di creare un percorso alternativo all’evacuazione subacquea. “Abbiamo completato più di 100 camini, alcuni sono profondi anche 400 metri, ma non abbiamo ancora individuato la ...

RAGAZZI NELLA GROTTA IN Thailandia/ L'esperto : portarli fuori è impossibile - ecco perché : RAGAZZI chiusi NELLA GROTTA: uno tra i massimi esperti in grotte, ci dice tutte le difficoltà che incontreranno i 12 RAGAZZIni per uscire dalla GROTTA

Thailandia - RAGAZZI NELLA GROTTA : OSSIGENO IN CALO/ Ultime notizie : sub morto - "completeremo missione per lui" : THAILANDIA, RAGAZZI NELLA GROTTA: OSSIGENO in CALO. Ultime notizie sui RAGAZZI intrappolati NELLA caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 00:15:00 GMT)

Thailandia - ragazzi nella grotta : ossigeno in calo/ Ultime notizie : morto un sub - operazioni ripartono domani : Thailandia, ragazzi nella grotta: ossigeno in calo. Ultime notizie sui ragazzi intrappolati nella caverna: è morto un sub, le operazioni ripartono domani(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 22:51:00 GMT)

Grotta Thailandia - scoperto cunicolo che sbuca vicino ai ragazzi : Grotta Thailandia, scoperto cunicolo che sbuca vicino ai ragazzi Grotta Thailandia, scoperto cunicolo che sbuca vicino ai ragazzi Continua a leggere L'articolo Grotta Thailandia, scoperto cunicolo che sbuca vicino ai ragazzi proviene da NewsGo.

Thailandia - ore disperate per i soccorsi Fallito lo scavo di un cunicolo. Muore un soccorritore : ... ingegneri e tecnici super specializzati che Elon Musk, il miliardario patron di Space X, una delle aziende più innovative del mondo, vuole inviare. Arriveranno nelle prossime ore: si sono già ...

Thailandia : come sono finiti lì e perché i ragazzi non riescono ad uscire dalla grotta : Thailandia: come sono finiti lì e perché i ragazzi non riescono ad uscire dalla grotta I soccorritori stanno vagliando tutte le opzioni per salvare i dodici calciatori e il loro allenatore. Mancano l’ossigeno e la visibilità e cresce la paura che torni a piovere. Potrebbero volerci anche mesi per vederli fuori dalle tenebre della grotta […] L'articolo Thailandia: come sono finiti lì e perché i ragazzi non riescono ad uscire dalla ...

Thailandia : come sono finiti lì e perché i ragazzi non riescono ad uscire dalla grotta : I soccorritori stanno vagliando tutte le opzioni per salvare i dodici calciatori e il loro allenatore. Mancano l'ossigeno e la visibilità e cresce la paura che torni a piovere. Potrebbero volerci anche mesi per vederli fuori dalle tenebre della grotta di Tham Luang. Bisogna fare prima perché alcuni dei ragazzini sono deboli e debilitati.Continua a leggere

Thailandia - non va perforazione cunicolo : 19.21 I tentativi di trivellare il cunicolo a circa 200 metri dai ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang sono falliti. Lo scrive l'inviato del Guardian nel luogo dell'incidente. A questo punto le uniche vie d'uscita restano le gallerie, in parte allagate, della grotta.

Thailandia - ore disperate per i soccorsi : Gli speleologi avrebbero individuato un cunicolo sopra al tunnel dove sono intrappolati gli 11 ragazzi con il loro allenatore. Morto asfissiato un soccorritore

Thailandia - corsa contro il tempo per salvare i ragazzi nella grotta : “Trovato un cunicolo - li tiriamo fuori a due a due” : corsa contro il tempo in Thailandia per salvare i 13 ragazzi intrappolati nella grotta, mentre l’ossigeno si riduce sempre di più e per domenica sono previste piogge. Il mondo attende, col fiato sospeso, buone nuove: dagli ultimi aggiornamenti del Guardian si parla di una possibile operazione subacquea questa notte. La missione per il salvataggio dei 12 ragazzi dovrebbe iniziare oggi, come spiega un soccorritore belga al sito di ...