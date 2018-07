Thailandia | 3-4 giorni per salvare i ragazzi Le lettere dalla grotta ai genitori

Thailandia - le lettere ai genitori dei ragazzi intrappolati : solo tre giorni per salvarli : Due settimane dopo l'inizio dell'incubo i 12 ragazzi thailandesi intrappolati dal 23 giugno nella grotta Tham Luang scrivono ai genitori per rassicurarli. «Non vi...

Thailandia - i 12 ragazzi scrivono ai genitori : “Mamma - ti aiuterò a fare shopping”. Per salvarli “restano 3-4 giorni” : Ekkarat Wongsookchan, 14 anni, scrive a sua madre: “Ti aiuterò a fare shopping ogni giorno una volta libero”. “Fa un po’ freddo, ma non preoccupatevi. E non scordatevi della mia festa di compleanno“, dice Duangphet Promthep, 13enne. Più nostalgico Adul Sam-on, 14 anni: “Mi mancate tutti. Voglio tornare a casa“. I nuvoloni carichi di pioggia incombono e nella grotta inizia a scarseggiare ...

Thailandia - ragazzi bloccati nella grotta : “Abbiamo solo 3-4 giorni di tempo - il tubo dell’ossigeno non li ha ancora raggiunti” : Continuano le attese e i tentativi per salvare i 13 ragazzi intrappolati dal 23 giugno con il loro allenatore nella caverna di Tham Luang. Il tempo stringe, ci sono solo 3-4 giorni per salvarli prima che l’ossigeno crei problemi e che le piogge ritornino incessanti. Lo hanno riferito le autorità thailandesi, che ora si concentreranno sulle precauzioni da prendere per ridurre i rischi dell’operazione di salvataggio, fino a quando le ...

Nove giorni in una grotta in Thailandia : come sono sopravvissuti i ragazzi - : I dodici ragazzi rimasti intrappolati all'interno di una grotta in Thailandia hanno tenuto il mondo con il fiato sospeso per circa Nove giorni, al limite della sopravvivenza. Il calciatore e l'allenatore della squadra sono riusciti a sopravvivere alla carenza di acqua e di cibo, mentre gli ...

Thailandia - i 12 ragazzi per 9 giorni nella grotta : ora ci vorranno oltre 4 mesi per tirarli fuori | Come sono sopravvissuti? : Il gruppo di giovani calciatori era disperso con il vice allenatore dal 23 giugno: per risalire in superficie dovranno attendere la stagione propizia e imparare a nuotare

Ragazzini ritrovati vivi nella grotta in Thailandia - “Ci vorranno mesi per farli uscire”. Forniti viveri per 120 giorni : I 12 ragazzi bloccati da 10 giorni in una grotta in Thailandia insieme al loro allenatore stanno bene, ma ci vorranno mesi per portarli in salvo se non impareranno prima a immergersi con l’attrezzatura da sub per tentare quella che sarebbe un’impresa quasi disperata. Lo ha reso noto l’esercito thailandese, poche ore dopo il loro ritrovamento da par...

Thailandia - vivi dopo 9 giorni intrappolati in grotta. Le prime immagini dei 12 ragazzi dispersi : Il miracolo in cui tutti speravano si e’ avverato: i 12 ragazzi thailandesi dispersi con il loro allenatore di calcio in una grotta da nove giorni sono stati trovati vivi. Il gruppo è stato raggiunto dai sub della Marina militare in un punto asciutto della grotta a oltre tre chilometri dall’entrata. Non si era mosso da li’ fin dal giorno della scomparsa, il 23 giugno. “Quanti siete” chiede il soccorritore, ...

Thailandia - i ragazzi nella grotta sono tutti vivi : rimasti imprigionati 9 giorni. Ora come portarli fuori? : Senza contatti con il mondo esterno, senza cibo né acqua, se non quella sporca di fango che li ha tenuti sepolti sotto la montagna da sabato 23 giugno fino a ieri sera. Quando il governatore che per ...

“Li abbiamo trovati”. Ragazzi bloccati nella grotta da 9 giorni : la situazione. Nessuno ci sperava più - poi l’incredibile annuncio dalla Thailandia : “Li abbiamo trovati”. Queste le prima parole che sono state pronunciate e che hanno risollevato il morale del mondo intero. Poi è stata aggiunta la parte più importante: “E sono tutti vivi. Ma l’operazione non è ancora finita. Ci prenderemo cura di loro sino a quando potranno spostarsi”. E’ l’annuncio di Narongsak Osatanakorn, il governatore della provincia di Chiang Rai, a capo delle operazioni ...

