Tennis | Wimbledon | Musetti avanti | domani Rossi e Cocciaretto

Tennis - Wimbledon : Nadal e Djokovic cercano gli ottavi : Per le donne sempre nei sedicesimi in campo la n.1 Halep contro la giocatrice di Taiwan Su-Wei Hsieh, n.48 al mondo. La n.10 Kerber trova la giapponese ventenne Osaka mentre Ostapenko dovrebbe aver ...

Fabio Fognini, che affronta il ceco Jiri Vesely.

Tennis. Wimbledon - Fabio Fognini a caccia degli ottavi di finale sull'erba londinese - ore 15.30 - : I testa a testa sono tutti a vantaggio di Fognini , visto che contro Vesely nelle tre sfide passate ha sempre vinto con sicurezza: è caccia aperta agli ottavi di finale del più bel torneo del mondo.

Tennis - Wimbledon Giorgi agli ottavi - fuori Fabbiano : LONDRA - Camila Giorgi non spreca l'opportunità offertale dal tabellone a Wimbledon: piega 3-6, 7-6 , 8/6, , 6-2 la ceca Katerina Siniakova, numero 42 del mondo, e per la seconda volta in carriera, la prima dal 2012 ad oggi, approda agli ottavi in una prova del Grande Slam. La 26enne marchigiana, n. 52 Wta, è stata bravissima ad avere pazienza contro un'...

Tennis - Wimbledon : Giorgi agli ottavi. Fabbiano cede a Tsitsipas : Nel terzo turno la marchigiana supera in tre set la ceca Siniakova, numero 42 del ranking, 3-6 7-6(6) 6-2. Il pugliese non può nulla col 19enne greco: match chiuso in tre set. Domani Fognini con Vesely--A sei anni dall’exploit del 2012, Camila Giorgi torna agli ottavi di finale di Wimbledon. L’impresa della marchigiana è da brividi. Un match point annullato alla ceca Katerina Sianikova sul 5-4 del secondo set prima dell’allungo decisivo del ...

Tennis - Wimbledon : Giorgi-Siniakova LIVE. Nel pomeriggio c'è Fabiano : Giocherà domani invece Fabio Fognini, che ha battuto Bolelli ieri e ora incontrerà il 24enne ceco Jiri Vesely, numero 93 al mondo. Gasport

Tennis - Wimbledon : Giorgi-Siniakova alle 12.30 - nel pomeriggio c'è Fabiano : Tre italiani ancora in gara nei tabelloni del singolare a Wimbledon. La prima a giocare sarà Camila Giorgi. La marchigiana affronta nel terzo turno la ceca Katerina Siniakova, 22 anni, n.42 del ...

sono due gli italiani in campo nel terzo turno, Thomas Fabbiano e Camila Giorgi affrontano Stefanos Tsitsipas e Katerina Siniakova

Tennis - Wimbledon : super Fabbiano - battuto Wawrinka. A Fognini il derby. Eliminati Berrettini e Seppi : Semaforo rosso anche per Andreas Seppi: l'altoatesino è stato battuto come l'anno scorso dal sudafricano Kevin Anderson, n.8 del mondo e del seeding, col punteggio di 6-3, 6-7, 5-7,, 6-3, 6-4 dopo 2 ...

Wimbledon – Fognini stravince il derby azzurro - Bolelli asfaltato in tre set : il Tennista ligure avanza al terzo turno : Partita a senso unico quella tra Fabio Fognini e Simone Bolelli, il tennista ligure si impone in tre set dopo due ore esatte di gioco Fabio Fognini vince il derby italiano del secondo turno di Wimbledon, il tennista ligure non lascia scampo a Simone Bolelli e lo asfalta al termine di tre combattuti set. A prevalere è la determinazione e l’astuzia del numer 16 Atp, che impone il proprio gioco e si guadagna il pass per il terzo turno ...

