Tennis | la rivincita degli uomini | il Ct Brindisi in serie A - Senza Colonne News

Diretta/ Roland Garros 2018 - Nadal Schwartzman streaming video e diretta tv. La rivincita (Tennis) : diretta Roland Garros 2018, info streaming video e tv: si completano i quarti di finale a Parigi, impegnati i numeri 1 Rafa Nadal e Simona Halep contro, rispettivamente, Schwartzman e Kerber(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 08:55:00 GMT)

Tennis - Halep per la rivincita - Svitolina per il bis : Simona contro Elina, il remake è servito. Alle 13 va in scena l'ultimo atto del torneo femminile degli Internazionali: Halep, numero 1 Wta, cerca la rivincita dopo la sconfitta dello scorso anno e il ...

Tennis - WTA Rabat 2018 : Elise Mertens domina. Niente rivincita per Sara Errani : Da Genova a Rabat il risultato non cambia. Elise Mertens batte ancora una volta Sara Errani e si qualifica per le semifinali del torneo WTA di Rabat. Anche sulla terra rossa marocchina la belga, numero 19 al mondo, si impone dopo un’ora e mezza di gioco per 6-3 6-1, stesso punteggio del playoff di Federation Cup giocato qualche settimana fa. Nel primo set ci sono addirittura sette break. Errani si porta subito avanti, strappando il ...