Temptation Island Vip | Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast? L’indiscrezione

Filippo Bisciglia contro gli spoiler di Temptation Island (VIDEO) : Temptation Island: Filippo Bisciglia parla degli spoiler Nelle ultime settimane sono state tante le anticipazioni che si sono diffusi in merito alla nuova edizione di Temptation Island che andrà in onda da lunedì 9 luglio in prima serata sulla rete ammiraglia del Biscione e Filippo Bisciglia ha voluto dire la sua: “È stata spoilerata qualche notizia sulla prima puntata ma vi voglio dire una cosa: tutto ciò che pensate possa accadere ...

Temptation Island Vip : Giulia De Lellis e Andrea Damante nel cast? : Andrea Damante e Giulia De Lellis a Temptation Island Vip? Tra meno di due mesi Simona Ventura tornerà in televisione al timone della prima edizione di Temptation Island Vip, lo spin-off della versione classica condotta da Filippo Bisciglia da lunedì 9 luglio in prima serata su Canale 5. Le coppie selezionate non sono state annunciate ma da mesi circolano possibili nomi. Il giornalista di Oggi e Dagospia Alberto Dandolo ha sganciato una bomba: ...

Chi è Francesco Pensa? Biografia - età e vita privata del fidanzato di Giada di Temptation Island 2018 : Volete sapere chi è Francesco Pensa? Uno dei protagonisti di Temptation Island 2018: è entrato a far parte di un cast di fidanzati e corteggiatori su cui tutti stanno chiacchierando e lui certamente riuscirà a emergere durante questa avventura televisiva, visto che ha detto apertamente qual è il suo più grande difetto... la gelosia! E molte coppie delle precedenti edizioni hanno regalo degli show esilaranti proprio per colpa della gelosia. Per ...

Temptation Island - Nicola Panico : Federica Abate è la nuova fidanzata? (foto) : Nicola Panico, ex partecipante di Temptation Island, ritornato in auge, per aver difeso l'ormai ex fidanzata Sara Affi Fella dal polverone sollevato da Luigi Mastroianni, è stato raggiunto dalle colleghe di Isa e Chia, per fare il punto sulla sua situazione sentimentale. Il calciatore, infatti, attualmente, sta frequentando, una nuova ragazza, Federica Abate, che ha 20 anni, è di Napoli e, oltre a essere una ballerina, studia Economia ...

Temptation Island - tutto pronto per la quinta edizione : Mancano davvero pochissimi giorni al via della quinta edizione di Temptation Island. Alla conduzione del programma è stato confermato l'ormai veterano Filippo Bisciglia ponto a guidare per l'ennesima volta le coppie in un'avventura della durata di 21 giorni nel villaggio 'Is Morus Relais' situato a Santa Margherita di Pula in Sardegna. La prima puntata della nuova edizione andrà in onda il 9 luglio in prime time su Canale 5. Filippo Bisciglia: ...

