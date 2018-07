Svezia-Inghilterra | Mondiali 2018 | orario d' inizio e come vederla in tv Il programma

Quarti mondiali 2018 - Svezia-Inghilterra. Orario tv e probabili formazioni : Il copione del match sembra chiaro: Harry Kane, già detentore di molti primati, contro la quasi invalicabile retroguardia scandinava, priva di Lustig

La seconda giornata dei quarti di finale ai Mondiali 2018 si aprirà con Svezia-Inghilterra. Gli scandinavi sono probabilmente la sorpresa più grande di tutta la manifestazione, ma con merito sono arrivati a giocarsi addirittura un posto tra le migliori quattro, mentre dall'altra parte ci sono gli inglesi che finalmente sembrano aver trovato quell'armonia tanto cercata in passata ed ora la squadra di Southgate è tra le favorite per

Terzo quarto di finale in arrivo ai Mondiali di Russia 2018: a Samara saranno di fronte Svezia e Inghilterra per guadagnarsi un posto tra le prime quattro del mondo (e, visti gli eventi di ieri, d'Europa). La Svezia sta correndo per ritrovare la semifinale a 24 anni di distanza dall'ultima volta, mentre l'Inghilterra cerca quest'obiettivo dall'edizione di Italia '90.

Oggi sabato 7 luglio si giocano gli ultimi quarti di finale dei Mondiali 2018 di calcio: lo spettacolo entra nel vivo in Russia, si definiscono le semifinali della rassegna iridata. Si preannunciano due partite molto intense e in cui può succedere di tutto, ormai le sorprese sono dietro l'angolo come ha dimostrato la sconfitta del Brasile contro il Belgio che ha così raggiunto la Francia in semifinale. Alle ore 16.00 lo scontro tra

Il Mondiale di Russia 2018 si appresta a vivere la fase più emozionante. Otto squadre rimaste, quattro match imperdibili che terranno tutti col fiato sospeso e dai quali usciranno le quattro nazionali più forti al mondo, che si gio...

Ibrahimovic e Beckham - scommessa verso Svezia-Inghilterra : cena o compere all'Ikea? : "Ehi David Beckham, se l'Inghilterra vince ti offro una cena ovunque tu voglia nel mondo, ma se a vincere è la Svezia mi comprerai tutto quello che voglio all'Ikea, ok?". La risposta dell'ex ...

Sarà Svezia-Inghilterra a inaugurare la seconda giornata dei quarti di finale del Mondiale di Russia. Seconda sfida decisiva per le due nazionali, passate indenni dagli ottavi: per la squadra di

I quarti di finale di Russia 2018 si concludono sabato 7 luglio con altre due gare che potrebbero mettere in luce sorprese interessanti. Le prime a scendere in campo alle ore 16 saranno Svezia e Inghilterra con i primi che hanno sorpreso tutti in positivo. I britannici invece mancano dai

Mondiali : il capitano della Svezia fiducioso per la partita con l’Inghilterra : Il capitano della Svezia Andreas Granqvist sostiene che fermare Harry Kane è la chiave per battere l’Inghilterra. Lo riporta Echo News. “Harry Kane è molto pericoloso in area di rigore – ha detto Granqvist – Ma le sue qualità incredibili non si limitano a calciare rigori, è bravissimo sotto tutti gli aspetti. Sarà dura contro di lui ma faremo di tutto per fermarlo”.L'articolo Mondiali: il capitano della Svezia ...