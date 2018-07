Svezia Inghilterra 0-2 I britannici in semifinale ai mondiali dopo 28 anni

“It’s coming home”. L’Inghilterra batte la Svezia e ci crede davvero : A forza di dire che it’s coming home stiamo cominciando a crede rci. Non succederà, è chiaro, Belgio e Francia sono più forti di noi, e pure la Croazia. Però che goduria immensa, questa Inghilterra in semifinale a un Mondiale dopo ventotto anni, questi ragazzini su cui nessuno avrebbe scommesso una s

Inghilterra-Svezia 2-0 - Mondiali 2018 : Alli-Maguire - show dei Maestri! Ritorno in semifinale - il sogno continua : L’Inghilterra vola in semifinale ai Mondiali 2018 di calcio: i Maestri hanno sconfitto la Svezia per 2-0 e sono così tornati tra le quattro grandi del Pianeta per la terza volta nella loro storia, dopo il trionfo casalingo nel 1966 e il quarto posto nel 1990. La Nazionale dei Tre Leoni si è imposta con grande autorevolezza sui Vichinghi, grande rivelazione del torneo che però non sono riusciti a proseguire la loro magia nella rassegna ...