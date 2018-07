Svelati bonus preorder per Destiny 2 I Rinnegati | 3 edizioni | prezzi e contenuti

optimaitalia

(Di sabato 7 luglio 2018) Bungie ha svelato quali sono iper2 Iriguardo tutte ledell'espansione, come riporta IGN. Già da diverse settimane infatti è disponibile al preordine la terza espansione di2, I, in ben tre diverse: Standard, Standard + Annual Pass e Digital Deluxe.Tutti i giocatori che vogliono procedere con il preordine di una qualsiasi delle treavranno in regalo il pacchetto Bottino Esotico di Cayde che includerà:- Decoro esotico Ultimo giro per Asso di Picche- Nave esotica Regina di Cuori- Emote esotico Duello- Shader per armatura Sfumature di Cayde-6Il pacchetto sembra essere molto interessante, ma ovviamente la cosa più importante è scegliere quale edizione acquistare. Di seguito vi proponiamo la distinzione tra le trein preordine.- L'edizione Standard è in vendita 39,99 euro e ...