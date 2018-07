Sul treno senza biglietto | scappa e lancia sassi contro la polizia

Deragliamento del treno a Pioltello - iniziati gli accertamenti ''irripetibili'' Sul giunto incriminato : Resta da risolvere il mistero su quale azienda abbia costruito quella giuntura e per riuscire a decifrare il numero di serie, non leggibile, che porterebbe al costruttore

Multato dal capotreno - lo in Sul tò su Facebook : obbligato a scrivere una lettera di scuse : L.C. si sfogò pubblicando una foto del capotreno su Facebook e coprendolo di insulti. Denunciato, dovrà donare 500 euro all'ostello Caritas per i senzatetto di Roma Termini e ha anche scritto una lettera di scuse consegnata al ferroviere.

Anziano ruba portafoglio a coetaneo Sul treno della Circum : preso : I carabinieri della stazione di San Giorgio a Cremano hanno arrestato in flagranza Gennaro Landolfi, un 73enne napoletano già noto alle forze dell'ordine che su un convoglio della Circum vesuviana, in ...

Guasto a un treno merci partito da Orbassano - ritardi Sul la linea ferroviaria Torino-Bardonecchi : Sta causando ritardi di oltre mezz'ora ai treni in transito sulla linea ferroviaria della Valsusa da e per Torino il Guasto a un convoglio merci che dalle 17,30 di oggi, venerdì 8 giugno, blocca uno ...

Tav - Toninelli : "Passare Sul corpo di Chiamparino per bloccarla? Stia tranquillo - potrebbe non esserci mai un treno" : "Chiamparino, Stia tranquillo. potrebbe non essere pericoloso per lui perché potrebbe anche non passare il Tav". Con queste parole il neo ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, che questa mattina ha inaugurato il salone dell'auto di Torino, ha risposto al presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino che martedì aveva dichiarato che "Dovranno passare sul mio corpo per fermare il Tav".