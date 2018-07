Sul ring per Dj Fabo | l' ultima vittoria di Valeria Imbrogno

Salvini 'stringe' sui permessi umanitari. E taglia Sull'accoglienza per i rimpatri : Con una circolare inviata alle prefetture, il ministro dell'Interno chiede risposte più veloci e criteri più severi sui permessi umanitari e dirotta 42 mln per riportare nei paesi d'origine coloro che ...

Alassio : cane ringhia a neri e tutti applaudono - una signora si dissocia e viene inSultata : L'idolo della spiaggia di Alassio, rinomata località turistico balneare in provincia di Savona? Un cagnolino che si mette a ringhiare ed a abbaiare "solo" - come ha precisato la sua proprietaria - "quando passano i negri". Ma non tutti, ha sottolineato con orgoglio la donna: "A quelli ricchi non dice nulla, se la prende solo con quelli che hanno l'odore". La vicenda è tragicomica: avere un cane "razzista" (se si può usare questo aggettivo con un ...

La sfida della nuova Rete4 Sul ring dell'informazione : La rivoluzione comincia dal quattro. E dall'informazione. La più piccola delle reti generaliste di Mediaset si presenterà a settembre con un volto rinnovato. Soprattutto nelle prime serate. Roberto Giacobbo, Gerardo Greco, Piero Chiambretti, Nicola Porro, Barbara Palombelli e Pierino Chiambretti saranno i comandanti al timone dei nuovi programmi. A illustrare il profondo cambiamento di Retequattro è stato l'altra sera a Montecarlo Pier Silvio ...

Le aziende tech hanno messo gli occhi Sul bike sharing : Nella guerra sui trasporti urbani, è il turno delle due ruote. Lyft, la società di trasporto privato su auto rivale di Uber, ha deciso di muoversi oltre le quattroruote e di puntare anche sul bike sharing. L’azienda ha acquistato Motivate, una società che offre un servizio di condivisione bici in varie città americane, da New York a San Francisco a Chicago. Non sono stati rivelati i termini ...

Formula 1 - GP Austria : la guida del pilota per conoscere tutto Sul Red Bull Ring di Zeltweg : Il GP dell'Austria è il nono appuntamento del Mondiale di F1. Con la "guida del pilota" vi portiamo in pista per spiegarvi tutte le particolarità del Red Bull Ring di Zeltweg. Punti per il sabato ...

Migranti in "centri sorvegliati" Ora la Germania fa Sul serio Merkel stringe accordi con 14 paesi : Angela Merkel ha definito accordi con 14 paesi per il ritorno rapido dei Migranti che cercando di entrare in Germania. Il governo tedesco aveva annunciato il raggiungimento di un accordo con Spagna e Grecia... Segui su affaritaliani.it

Porsche – Il miglior tempo Sul Nürburgring-Nordschleife : Timo Bernhard è un fulmine : 5:19.55 minuti per la Porsche 919 Hybrid Evo guidata Timo Bernhard, il pilota da batte il record dell’ “inferno verde” Questa mattina, Timo Bernhard (37 anni, Germania) ha tagliato il traguardo del circuito Nürburgring-Nordschleife con un tempo cronometrato di 5 minuti e 19.55 secondi al volante della Porsche 919 Hybrid Evo. Il pilota, già due volte vincitore di Le Mans e attuale detentore del titolo mondiale del Campionato Endurance, ha ...

Con Snai Mike Tyson torna Sul ring : Mike Tyson, il più giovane pugile di sempre ad essere divenuto campione mondiale nella categoria dei pesi massimi, torna sul ring, anche se virtualmente. La potenza, la forza e la carica di Iron Mike – la cui carriera professionistica si protrasse dal 1985 al 2005, con la vittoria del titolo WBC a soli 20 anni – saranno protagoniste sul sito Snai.it dove il grande pugile statunitense sarà impegnato in cinque giochi differenti, grazie ad ...

Boxe – Vissia Trovato Sul ring al teatro principe : le sensazioni dell’ex campionessa del mondo supergallo : Le sensazioni di Vissia Trovato, ex campionessa del mondo dei pesi supergallo, che sfiderà Gabriella Mezei a teatro principe di Milano Al teatro principe di Milano, venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi mosca e sulla distanza delle 10 riprese. ...

Come definire il viso basandosi Sulla sua forma con il contouring : contouring e highlighting sono due tecniche di make up che vanno a braccetto: se con la prima usi un colore di un paio di toni più scuro rispetto al tuo incarnato per definire o modificare le forme del tuo volto con l’highlighting vai a creare dei punti luce per rendere il tutto il più naturale possibile. I prodotti per il countouring e l’highlighting sono davvero molti, ne esistono in crema, in polvere, in stick e liquidi, le ...

Diabete - presto inSulina in pillole al posto delle siringhe : un traguardo per la ricerca : Diabete: presto i pazienti affetti da questa patologia potranno dire addio alle iniezioni di insulina, grazie ai risultati ottenuti da un recente studio condotto da un team di ricercatori statunitensi della John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences. I ricercatori sono riusciti a sviluppare un nuovo metodo di somministrazione per via orale dell’insulina che potrebbe radicalmente trasformare la classica terapia in siringhe ...

Boxe – Fabio Turchi Sul ring al Teatro Principe : “cerco nuovi stimoli” : Fabio Turchi pronto per il combattimento con Habachi: le sensazioni del peso massimo leggero alla vigilia dell’appuntamento al Teatro Principe di Milano Torna la grande Boxe al Teatro Principe di Milano: venerdì 6 luglio l’ex campionessa d’Europa dei pesi minimosca Valeria Imbrogno (8 vittorie consecutive, 1 prima del limite) combatterà contro Judith Hachbold per la cintura per la pace del World Boxing Council nella categoria dei pesi ...