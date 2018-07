Sul palco del Porto della Maremma c' è l' esplosiva Trockadance dei Gary Baldi Bros

Fabrizio Frizzi - gli studi Dear intotolati al conduttore scomparso : Carlo Conti si commuove Sul palco dei palinsesti Rai : FUNWEEK.IT - Il 5 luglio scorso, a margine della presentazione bis dei palinsesti Rai, Carlo Conti e il direttore generale Mario Orfeo hanno tenuto una piccola cerimonia in onore di Fabrizio Frizzi a ...

Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019? Le ultime indiscrezioni su un possibile ritorno Sul palco dell’Ariston : Pierfrancesco Favino a Sanremo 2019? Queste sembrano essere le ultime indiscrezioni trapelate in merito un possibile ritorno sul palco dell'Ariston dell'attore rivelazione dell'edizione di debutto di Claudio Baglioni, già confermato direttore artistico e conduttore della manifestazione. Decise le date di messa in onda, dal 5 al 9 febbraio, mentre i dubbi vertono ancora sul cast artistico che andrà a comporre la squadra di conduttori della ...

Wind Summer Festival 2018/ Cantanti e pagelle : The Kolors Sul palco e i complimenti di Stash a Ilary Blasi : Wind Summer Festival 2018, le pagelle dei protagonisti della prima serata, in onda ieri su Canale 5. Tra i big, Fedez e J-Ax, Annalisa e Benji & Fede.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 14:12:00 GMT)

Rai - Virginia Raffaele fa 'irruzione' Sul palco : 'Torno in Rai nel 2019' : Dagli studi Rai dedicati a Fabrizio Frizzi, i DEAR al Nomentano, la Rai ha presentato il palinsesto autunnale della programmazione dei canali televisivi. La prima notizia è già qui, annunciata dal ...

IRAMA/ Francesca Tocca Sul palco per "Nera" - finale con sorpresa (Wind Summer Festival 2018) : Questa sera IRAMA di esibirà sul palco del Wind Summer Festival con "Nera". Il successo di Amici lo sta trascinando, l'album è di platino, il brano, d'oro(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 22:17:00 GMT)

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Prima puntata - diretta e ospiti : Francesca Tocca salirà Sul palco con Irama : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ecco le anticipazioni della Prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 19:38:00 GMT)

Beyoncé e Jay-Z - i look Sul palco dell’On the Run Tour II : Un mese fa prendeva il via il secondo Tour della coppia più powerful della scena musicale: Miss e Mister Carter, aka Beyoncé e Jay-Z, hanno inaugurato a Cardiff l’On the Run Tour II, che fa tappa a Milano il 6 e nella Capitale l’8 luglio. Una gioia per tutti i fan dell’inseparabile duo, che non vedevano l’ora di ammirarli nuovamente sul palco nelle loro spettacolari performance, dalle coreografie alle scenografie. Sino, ...

WIND SUMMER FESTIVAL 2018/ Prima puntata - ospiti e diretta : J-Ax e i The Kolors Sul palco (5 luglio) : WIND SUMMER FESTIVAL 2018, ecco le anticipazioni della Prima puntata in onda su Canale 5 da stasera: tutti gli ospiti e il meccanismo di voto da Piazza del Popolo.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 14:08:00 GMT)

Riki e CNCO/ Video - Sul palco con "Dolor de cabeza" (Wind Summer Festival 2018) : Riki ela band latino-americana CNCO accenderanno il Wind Summer Festival in piazza del Popolo a Roma con la loro "Dolor de cabeza". Appuntamento su Canale 5.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:19:00 GMT)

Torna il festival 'La Centrale' : Sul palco Morgan - Travaglio e i comici di Zelig : La chicca dell'evento è lo speciale palco impreziosito da una struttura scenografica costruita apposta per l'occasione su cui, durante gli spettacoli, saranno effettuate delle proiezioni con la ...

«Incidente» Sul palco per Beyoncé e Jay-Z : il palco si blocca - la coppia improvvisa : Cantano Forever Young, complici e innamorati, sorridenti e sognanti. Il pubblico di Varsavia applaude, scatta foto, gira Stories su Instagram, ma qualcosa non quadra. Beyoncé e Jay-Z sono sospesi in aria sul palco mobile del loro On the Run II Tour, in bilico fra le teste dei fan e lo schermo gigante alle loro spalle. Il meccanismo si è inceppato, i titoli di coda scorrono e i due dissimulano nonchalance. Ringraziano i ballerini, chiedono ...

Beyoncé bloccata Sul palco : una scala per farla scendere : Beyoncé è stata protagonista di una singolare vicenda questo weekend: reduce da una data in Polonia, si è vista costretta a lasciare il palco in modo molto singolare. In concerto con il marito Jay-Z , ...

Simple Minds - 11 luglio Genova : 'Non ci interessa finire in un museo - viviamo Sul palco' : 'Magic', appunto, è un nuovo brano simbolo e si lega alla canzone 'Sense of discovery': il protagonista delle due canzoni è la stessa persona, che da giovane trova il suo mondo e da adulto, più ...

Gianni Morandi/ Sul palco dell'Arena di Verona assieme ad Enrico Ruggeri (Umberto Tozzi - 40 anni che ti amo) : Gianni Morandi torna sul palco dell'Arena di Verona al fianco dell'amico Umberto Tozzi con il loro singolo 'Si può dare di più, vincitore del Festival di Sanremo del 1987.(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 21:49:00 GMT)