Studi di settore | ultimo anno

L'adeguamento agli Studi di settore non è revocabile in contenzioso : ... in linea di principio, un atto emendabile e ritrattabile, in quanto non ha natura di atto negoziale e dispositivo, ma reca una mera esternazione di scienza e di giudizio, e, in quanto tale, è ...

Di Maio annuncia il 'Decreto Dignità' : eliminare Jobs Act e Studi di settore : Il primo provvedimento di Luigi Di Maio al governo sara' la firma del ‘Decreto Dignita'’. Ad annunciarlo, attraverso un post sul suo profilo Facebook, lo stesso super ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico. Si trattera', ha fatto sapere Di Maio, di un provvedimento basato su quattro fondamentali punti: studi di settore, delocalizzazione delle imprese, precarieta' e gioco d’azzardo. Lo scopo del decreto, nella parole del ministro, sara' ...

Di Maio : «Firmerò il decreto dignità. No a Studi di settore e jobs act» : Nel solco del pensiero di Luigi Di Maio secondo il quale «non è possibile che ci sia gente che non riesce a campare mentre c'è chi percepisce pensioni d'oro e vitalizi», sarebbe in rampa di lancio un ...

'No aumento dell'Iva - basta Studi di settore : onesti fino a prova contraria : Il vicepremier all'assemblea di Confcommercio: importante la tenuta dei conti, ma contrattare con l'Ue condizioni che l'Italia non può più sostenere -

Fisco - Di Maio : "via spesometro - split-payment - redditometro e Studi di settore" : Gli strumenti anti-evasione adottati finora come split payment, redditometro, spesometro e studi di settore "hanno reso schiavo" chi "le tasse le ha sempre pagate" e quindi vanno aboliti . Lo ha ...

Venezia : da intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro Studi del settore (3) : (AdnKronos) - “Finalmente Venezia e il Veneto avranno un filone di studi dedicato alla portualità – dichiara il Presidente AdSP Pino Musolino – per formare i professionisti della logistica e dell’economia del mare di domani. Grazie all’eccellenza del polo universitario di Ca’ Foscari e alle professi

Venezia : da intesa tra Cà Foscari e Autorità Portuale nasce centro Studi del settore (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - I primi risultati dell’accordo si registreranno già a partire dall’anno accademico 2018-2019 quando verranno proposti i primi percorsi formativi nell’ambito dei corsi di Laurea e Laurea Magistrale dell’Ateneo, nonché in Master di I e II livello e in un Dottorato di Ricerc

Governo - Di Maio : “Jobs act va rivisto - c’è troppa precarietà. Via anche spesometro - redditometro e Studi di settore” : “Il Jobs act va rivisto, c’è troppa precarietà. La gente non ha certezza neanche più per prenotarsi le vacanze non solo per sposarsi e se dobbiamo dare più forza all’economia la dobbiamo ridurre”. Lo afferma il neoministro del Lavoro Luigi Di Maio in diretta su facebook dal Ministero dello Sviluppo economico. “E poi via spesometro, redditometro, e studi di settore” ha aggiunto. “Poi dobbiamo portare ...

Fisco - 155 Studi di settore ammessi al regime premiale per il 2017 : Teleborsa, - Sono 155 gli studi di settore che hanno accesso al regime premiale per il periodo d'imposta 2017 . Con il Provvedimento firmato oggi dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate, si legge in ...

Fisco : Artigianfidi Padova - ok sentenza a 'no Studi settore' per imprese in crisi : Padova, 22 mag. (AdnKronos) - "Una vittoria del buon senso al quale in tante occasioni ci siamo richiamati ma che adesso, finalmente, viene sancito nero su bianco da una sentenza della Corte di Cassazione". Dire Fabio Di Stasio, direttore di Artigianfidi Padova, sia soddisfatto è dir poco. "La Cassa

