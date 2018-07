Striscia la notizia | il piano della Rai per massacrare Antonio Ricci | si affidano a

Flavio Insinna torna a parlare dei fuorionda di Striscia la notizia : Striscia la notizia, Flavio Insinna: “Non mi sono ancora perdonato…” Da lunedì 24 settembre Flavio Insinna condurrà la diciassettesima edizione de L’Eredità, il quiz televisivo della fascia preserale di Rai1. A poco più di un anno dalle polemiche sollevate da Striscia la notizia, il presentatore è tornato a parlare dei fuorionda mostrati dal tg satirico in merito ad una sua sfuriata contro alcuni concorrenti e le ...

Tradimento e pentimento - segnatevi questa data : Ficarra e Picone - il giorno in cui Striscia la Notizia... : Più che un 'Tradimento', quella di Salvatore Ficarra e Valentino Picone è una scappatella. Come riporta Italia Oggi, il duo comico siciliano Ficarra&Picone , che reciterà Le Rane di Aristofane dal 12 ...

Ezio Greggio - è amore con l’ex velina di Striscia la notizia? L’indiscrezione : Nuova coppia dell’estate o semplice amicizia? Di certo fa rumore la complicità tra Ezio Greggio e Thais Souza Wiggers, ex velina di Striscia la notizia e soprattutto ex compagna di Teo Mammucari. È il nuovo numero di Novella 2000 in edicola a sollevare il caso, avendoli sorpresi a cena insieme. I due, tenuti sotto torchio dal direttore, “timidamente rivelano di essere amici da sempre. Sin da quando cioè Thais calcava la celebre ...

Flavio Insinna a L'Eredità - ma Striscia la Notizia attacca ancora : la Rai lo difende così : Non è stata accolta favorevolmente dal popolo del web la Notizia che Flavio Insinna sarà alla guida della 17° edizione de L'Eredità a partire dal prossimo settembre, e anche Striscia la Notizia si è ...

Striscia La Notizia : "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" : Le dichiarazioni del direttore di Rai1, Angelo Teodoli, rilasciate a 'Il Giornale' su Flavio Insinna, neo padrone di casa de 'L'Eredità' dopo l'addio di Carlo Conti a la scomparsa del compianto Fabrizio Frizzi, hanno sollevato una serie di discussioni sul web e tra gli addetti ai lavori.prosegui la letturaStriscia La Notizia: "Flavio Insinna vittima? La Rai non ha mai difeso le maestranze che hanno lavorato con lui" pubblicato su ...

Vittorio Brumotti/ Per l'inviato di Striscia la Notizia estate fatta d'amori e bike trial? (Vuoi scommettere?) : Vittorio Brumotti, per l'inviato di Striscia la Notizia sarà un estate piena di amore e di bike trial? Sicuramente è un momento in cui si sente protagonista. (Vuoi scommettere?)(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 07:53:00 GMT)

Stefania Petyx/ L'inviata di Striscia la Notizia sarà vestita di giallo? (Matrix Chiambretti) : Anche la celebre inviata di Striscia la Notizia Stefania Petyx sarà ospiti di Piero Chiambretti nella puntata di oggi, venerdì 8 giugno, di Matrix Chiambretti in seconda serata su Canale 5.(Pubblicato il Fri, 08 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Striscia la Notizia/ Anticipazioni e servizi : Capitan Ventosa e il frigorifero che funziona solo di notte : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi di oggi, lunedì 4 giugno 2018: Capitan Ventosa e il frigorifero che funziona solo di notte e nei giorni festivi.(Pubblicato il Mon, 04 Jun 2018 19:00:00 GMT)

Vittorio Brumotti - nuovo amore per l’inviato di Striscia la notizia : Vittorio Brumotti, dopo la fine della relazione con Giorgia Palmas, sembra aver trovato l’amore. O almeno questo è quel che sostiene il settimanale Spy nel numero in edicola venerdì 1 giugno. L’inviato di Striscia la notizia avrebbe ritrovato la serenità sentimentale accanto a una bellissima bionda. Vittorio Brumotti, chi è la nuova fiamma Lei è Annachiara Zoppas e, come scrive la rivista, “il suo nome figura tra i ...

Napoli - 'Striscia la notizia' becca il fotografo comunale - abusivo - : In onda a 'Striscia la notizia' il servizio su un fotografo abusivo di Scampia, un uomo che all'interno della Municipalità ha una vera e propria attività commerciale sotto il naso di tutti, '...

Droga Gate al GF 15 : smentita la versione di Striscia la Notizia : Il Droga Gate del GF 15 ha avuto vita breve. La semifinale ha permesso a Barbara d’Urso di rispondere con precisione alle accuse lanciate da Striscia la Notizia in merito alla presenza di narcotici nella Casa. Il Droga Gate ha visto coinvolti diversi concorrenti del GF 15, da Patrizia Bonetti fino ad Aida Nizar, compreso Danilo e Luigi Favoloso. Ora la risposta dei periti di Mediaset e Endemol smentisce qualsiasi scandalo. Droga Gate e GF ...

Barbara D'Urso - coca-gate al Grande Fratello 2018/ Un perito legale risponderà a Striscia la Notizia : Barbara D'Urso, quali saranno i colpi di scena stasera? La conduttrice ha chiuso Domenica Live e ora si appresta ad arrivare alla fine del reality show di Canale 5. (Grande Fratello 2018)(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 13:06:00 GMT)

Striscia la Notizia/ Anticipazioni : Chiara Squaglia di nuovo all’ospedale di Senigallia (28 maggio) : Striscia la Notizia, Anticipazioni e servizi del 28 maggio 2018: Chiara Squaglia di nuovo all’ospedale di Senigallia per il "mistero" sul macchinario della risonanza magnetica.(Pubblicato il Mon, 28 May 2018 16:07:00 GMT)