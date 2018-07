Cagliari - uomo Strangola la moglie e poi si toglie la vita : Carlo Cincidda, 62 anni, ha strangolato la moglie, Paola Sechi, 51 anni, e poi si è suicidato. All'origine della tragedia ci sarebbero le continue liti della coppia, che negli ultimi tempi si erano intensificate.Continua a leggere

Strangola la moglie e si suicida : choc nel Cagliaritano. È il terzo caso in due giorni : Ha Strangolato la moglie e poi si è tolto la vita. È accaduto questa mattina a Senorbì , nel Sud Sardegna, a circa 40 chilometri da Cagliari . Si tratta del terzo caso di omicidio-suicidio avente per ...

Cagliari - Strangola moglie e si uccide : 12.31 Ha ucciso la moglie e poi si è tolto la vita. è accaduto a Senorbì, nel sud della Sardegna, a circa 40 chilometri da Cagliari. La vittima è Paola Sechi, 51 anni casalinga. La donna sarebbe stata strangolata dal marito, 62 anni, ex dipendente della cantina sociale,che è stato poi trovato cadavere proprio vicino all'edificio, nel paese. In corso le indagini dei carabinieri che cercano di ricostruire i perché della tragedia.

Messina : omicidio-suicidio - ex moglie potrebbe essere stata Strangolata : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - potrebbe essere stata strangolata con un foulard, o qualcosa di simile, Maria Carmela Isgrò, la donna di 48 anni uccisa dall'ex marito Nicola Siracusa, 56 anni, a Barcellona Pozzo di Gotto (Messina). L'uomo si è poi tolto la vita impiccandosi. I due corpi sono stati tro

Ammazzata in casa nel senese - marito trovato impiccato a un albero Pasticcere 50enne Strangola la moglie e si uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona, Siena, e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata. Gli inquirenti senesi ...

Siena - donna uccisa in casa : il marito trovato impiccato a un albero. Pasticcere 50enne Strangola moglie e si uccide nel messinese : Una donna quarantenne è stata uccisa in casa a Cetona (Siena) e il marito è stato trovato poco dopo nelle vicinanze impiccato a un albero, non lontano dalla sua auto abbandonata. Gli inquirenti senesi sono orientati a classificare la vicenda come un caso di omicidio-suicidio. --Dopo li ritrovamento del cadavere della donna, gli inquirenti si erano subito messi alla ricerca del marito, un agricoltore di 41 anni. A dare l'allarme era stato il ...

Torino - tenta di Strangolare la moglie 27enne : "Voleva uscire dopo il tramonto" : "Mi tiene segregata in casa, posso uscire solo con lui", si è sfogata la donna con gli agenti dopo che alcuni vicini di casa, sentendo le sue urla, hanno chiamato la polizia. Il marito, che è stato arrestato, l'avrebbe picchiata arrivando a stringerle le mani attorno al collo perché lei aveva chiesto di fare una passeggiata.

Fiumefreddo - tenta di Strangolare la moglie : arrestato 37enne di Ispica : Un pregiudicato di Ispica 37enne ieri è stato arrestato dai carabinieri di Fiumefreddo di Sicilia per aver tentato di strangolare la moglie.

Firenze - tenta di Strangolare la moglie in strada/ Arrestato marito stalker : donna salvata da Fiamme Gialle : Firenze, tenta di strangolare la moglie in strada: Arrestato ieri uno straniero di 39 anni grazie all'intervento di due militari della Guardia di Finanza.