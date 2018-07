ilsole24ore

: Stiglitz: «Italexit è l’ultima spiaggia, per l’Italia è meglio restare ma l’euro va riformato»… - 24finanza : Stiglitz: «Italexit è l’ultima spiaggia, per l’Italia è meglio restare ma l’euro va riformato»… - DavideTorretta : RT @___donatello___: «I benefici per l'Italia di lasciare l'#euro sono chiari e considerevoli. L'Italia esporterà di più e i consumatori so… - giord_mar : RT @___donatello___: «I benefici per l'Italia di lasciare l'#euro sono chiari e considerevoli. L'Italia esporterà di più e i consumatori so… -

(Di sabato 7 luglio 2018) «Uscire dalavrebbe un costo. Per questo perl’opzione migliore ènelzona e riformarla dall’interno. Ma se non fosse possibile cambiare le regole e la struttura della moneta unica, il vostro Paese alla fine potrebbe non avere scelta. L’abbandono delè solo». A parlare è il premio Nobel Joseph, voce molto critica sul...