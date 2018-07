stato l' anno del #metoo

Perù - vittima setta ritrovata nella giungla dopo un anno/ Patricia Aguilar ha avuto una figlia - guru arrestato : Perù, vittima setta ritrovata nella giungla dopo un anno: la 19enne spagnola Patricia Aguilar ha avuto una figlia dal guru, Manrique, arrestato per tratta di esseri umani.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 19:11:00 GMT)

Carlo Calenda : “Un inganno i tagli fiscali selettivi. Per l’Ue sarebbero aiuti di stato” : Il decreto dignità? Un mix di incompetenza e populismo» sostiene Carlo Calenda. Per l’ex ministro dello Sviluppo i tagli selettivi al cuneo fiscale promessi da Di Maio non si possono fare, mentre sulle sanzioni a chi delocalizza il governo dimentica le norme che ci sono già. «Non stanno facendo nulla per la crescita – sostiene -. E pensare di comba...

Nel 2017 l’Italia ha sofferto la sete : è stato il secondo anno più “secco” dal 1961 - primavera ed estate con caldo record : La caratteristica prevalente del clima in Italia nel 2017 è stata la siccità, che ha interessato gran parte del territorio nazionale, causando gravi problemi di gestione delle risorse idriche in molte regioni. Con una precipitazione cumulata media in Italia al di sotto della norma del 22% circa, il 2017 si colloca al 2° posto, appena dopo il 2001, tra gli anni più “secchi” dell’intera serie dal 1961. Con un’anomalia della temperatura media di ...

L’arcivescovo di Adelaide - Philip Wilson - è stato condannato a un anno di carcere per aver nascosto gli abusi sessuali di un prete : È il più alto prelato cattolico al mondo a essere stato condannato finora per questo tipo di reato The post L’arcivescovo di Adelaide, Philip Wilson, è stato condannato a un anno di carcere per aver nascosto gli abusi sessuali di un prete appeared first on Il Post.

Lo stato vince 10 miliardi l'anno. Ma Di Maio "spegne" la pubblicità : Sembra passata un'era geologica da quando chi voleva giocare la cosiddetta "martingala" (ossia scommettere su un numero limitato di partite, un sistema fissato a quote che si legano tra loro) doveva farlo di nascosto nel retro di un bar. Perché fino a vent'anni fa questo tipo di scommessa in Italia non era legale e il banco lo teneva la malavita: il cosiddetto "totonero", quello che nel 1980 fece esplodere il primo scandalo di partite truccate ...

È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco : passeranno a una nuova azienda : Dopo un lungo e complesso confronto sindacale durato mesi, è stato firmato l’accordo per il riavvio delle attività industriali nello stabilimento Embraco di Riva di Chieri, in provincia di Torino. All’azienda produttrice di compressori frigoriferi, per i marchi del gruppo The post È stato firmato l’accordo sindacale per i lavoratori Embraco: passeranno a una nuova azienda appeared first on Il Post.

Consip - al Csm confronto Scafarto-Vannoni : “Fece spontaneamente i nomi di Renzi e Lotti”. “No. Sono stato intimidito” : “Largamente divergenti“. È come il vice presidente del Csm, Giovanni Legnini, ha definito le versioni che Gianpaolo Scafarto e Filippo Vannoni hanno fornito del medesimo episodio: e cioè la testimonianza del manager davanti ai pm di Napoli sul caso Consip. A Palazzo dei Marescialli, infatti, è andato in scena un confronto tra il maggiore del Noe e l’ex consigliere economico di Palazzo Chigi. Lo ha disposto la Sezione disciplinare che ...

“Ma quindi è lui!”. Lo hanno notati tutti : ecco dov’è finito Samba del Grande Fratello. È stato l’indimenticabile ‘simpaticone’ dell’edizione numero 13 : La tredicesima edizione del reality show Grande Fratello è iniziata il 3 marzo 2014 e si è conclusa il 26 maggio 2014 per una durata di 85 giorni con la vittoria di Mirco Petrilli. La conduttrice è stata Alessia Marcuzzi, confermata per l’ottava volta al timone del programma. Gli opinionisti in studio sono stati per le prime quattro puntate l’attrice Manuela Arcuri e il giornalista Cesare Cunaccia, sostituiti rispettivamente ...

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Scoperti 120 finti terremotati : così hanno truffato lo stato : Centoventi richieste illecite per mezzo milione di euro. È il business di chi sfrutta il terremoto per far soldi scoperto dalla Guardia di Finanza a Camerino (Macerata).Le Fiamme gialle hanno infatti accertato che 120 abitanti della zona che avevano chiesto il contributo di autonoma sistemazione (Cas) che spetta a chi, dal 24 agosto 2016, era Stato costretto a cercare una sistemazione in affitto perché la propria casa era stata resa inagibile ...

Questi Ghiaccioli Fatti Con Acqua Inquinata Vi Faranno Aprire Gli Occhi Sullo stato Di Salute Degli Oceani : Tappi, sacchetti di plastica, cotton fioc; questo tipo di sporcizia è la stessa che si trova in tutti i mari inquinati del mondo. Ma perché proprio i Ghiaccioli? Semplice, perché questa dolcezza è ...

Messi : "E' stato un anno difficile" : 'E' stato un anno complicato, soprattutto per la vicenda con il fisco. Non mi sono depresso ma è stata dura' ': Leo Messi, in una intervista pubblicata oggi dallo spagnolo 'Sport' traccia un bilancio della sua annata. Ma guarda anche al futuro e si dice convinto che ''per tornare a vincere la Champions servono i migliori giocatori'', aprendo la porta al francese Antoine ...

Quando iniziano gli Esami di stato? I maturandi non ne hanno idea : Finisce la scuola e inizia a circolare un sondaggio secondo cui il 40 per cento dei maturandi non ha idea di Quando inizieranno gli Esami di stato. Secondo Skuola.net solo sei maturandi su dieci sanno che le prove partiranno il 20 giugno; uno su dieci pensa che sarà il giorno dopo, un preoccupante 4

Picchia compagna e figlio di un anno - arrestato : La polizia ha arrestato un 25enne di origine peruviana per maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna a Rho nell'hinterland milanese. Gli agenti del commissariato sono intervenuti in un ...