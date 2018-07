Stagione 5 di Fortnite pronta al via | quale sarà il tema? Primi leak su cosmetici

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 : Mentre Epic Games ha ufficialmente annunciato la data di inizio della Stagione 5 di Fortnite, ecco spuntare in anticipo le Sfide della Settimana 10 della Stagione 4 che sta volgendo al termine.Condivise da FortniteTracker, le nuove Sfide saranno disponibili a partire da questo giovedì, 5 luglio. Scopriamo, qui di seguito, le Sfide della Settimana 10 della quarta Stagione:In attesa delle nuove Sfide, vi ricordiamo che siete ancora in tempo per ...

Nuovi indizi per la Stagione 5 di Fortnite : si attivano le sirene di emergenza del Covo dei Cattivi : Sappiamo con certezza che la quinta attesa Stagione del popolare Fortnite prenderà il via il prossimo 12 luglio, come annunciato da Epic Games, ma non sappiamo quello che dovremo aspettarci da questa nuova ondata di contenuti.In rete sono già emersi vari indizi su cosa verrà proposto nella Stagione 5 e, nello specifico, si parlava di un ipotetico lancio dei razzi. Ebbene, come riporta Fortnite Intel, probabilmente i missili saranno legati alla ...

Epic Games svela quando avrà inizio la Stagione 5 di Fortnite : Da Epic Games giungono grandi notizie per i numerosi giocatori di Fortnite in attesa della nuova Stagione.Come segnalano i colleghi di Eurogamer.net, ormai la quarta Stagione sta volgendo al termine e la quinta è dietro l'angolo.Lo sviluppatore Epic ora ha confermato la data d'inizio della Stagione 5 di Fortnite, che prenderà il via il prossimo 12 luglio alle ore 10 italiane, quindi tra due settimane.Read more…

Ufficiale Stagione 5 di Fortnite : data e orario inizio - doppi XP il prossimo weekend : Continua la sorprendente ascesa di Fortnite, il Battle Royale dei ragazzi di Epic Games che continua a macinare numeri impressionati, e che non ha alcuna intenzione di cedere il passo. Una fortuna costruita un pixel alla volta e che, negli ultimi mesi, lo ha incoronato come uno dei titoli più giocati in assoluto, vincendo in diverse circostanze la concorrenza di produzioni ben più blasonate (e spenderecce) del calibro di FIFA 18 e GTA ...

La mappa di Fortnite potrebbe subire delle modifiche per l'arrivo della Stagione 5 : Stando a quanto riportato dai colleghi di VG247, sono in programma alcune modifiche per la mappa del popolare Fortnite che potrebbero arrivare molto presto, con l'aggiornamento previsto per oggi.La conferma di questi ritocchi è arrivata da IGN, che ha condiviso le immagini relative alla nuova conformazione della mappa del gioco. Da quello che è emerso, Magazzino Muffito, Pinnacoli Pendenti e il Covo dei Cattivi presso le Spiagge Snob, subiranno ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 : Tempo di interessanti novità per i numerosi giocatori impegnati nel popolarissimo Fortnite, tra poco, infatti, arriveranno le Sfide della Settimana 9 della Stagione 4 che, anche stavolta, sono spuntate in rete con anticipo.Come riporta Fortnite Tracker, in un post su Twitter, scopriamo i nuovi obiettivi per accumulare PE e Stelle Battaglia extra nelle Sfide che saranno disponibili dal prossimo 28 giugno.Date uno sguardo alla nostra guida per ...

Fortnite : spuntano in anticipo le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4 : Arrivano interessanti novità per i numerosissimi giocatori di Fortnite Battle Royale: dal prossimo 21 giugno prenderanno il via le Sfide della Settimana 8 della Stagione 4.Come segnala Fortnitetracker, anche questa volta le Sfide sono comparse in rete con anticipo e possiamo leggerle nel dettaglio qui sotto. Come potete vedere, Epic Games deve ancora definire una delle Sfide, mentre a un'altra manca la location.Read more…

Primi indizi per Fortnite Stagione 5 : uscita e misterioso countdown - a cosa serve il razzo? : Epic Games ha iniziato a diffondere i Primi indizi misteriosi sulla Stagione 5 di Fortnite, che dovrebbe partire il prossimo 12 luglio. Tra gli indizi svelati ci sono dei televisori che mostrano un'immagine ritraente il covo dei cattivi vicino alle Spiagge Snob. Nello stesso covo c’è un misterioso ologramma accanto a un razzo. A cosa servità? Sarà lanciato e verrà distrutta una nuova area della mappa? Purtroppo possiamo solo immaginare, per ...

Un misterioso countdown e un ologramma potrebbero essere i primi indizi della Stagione 5 di Fortnite : Epic Games potrebbe aver rilasciato all'interno del popolarissimo Fortnite i primi indizi relativi alla Stagione 5, nonostante la Stagione 4 sia ancora nel vivo.Di cosa si tratta? È presto detto. Stando a quanto riportato da Fortnite Intel, i numerosi giocatori avrebbero scovato, questo fine settimana, una strana immagine sui televisori delle Spiagge Snob e un misterioso ologramma vicino al razzo situato nella "base dei malvagi". I giocatori ...

Fortnite - le novità dell'aggiornamento 4.4/ Svelate le sfide della settimana 7 della Stagione 4 : Fortnite, le novità dell'aggiornamento 4.4: sono state Svelate le sfide della settimana numero 7 della stagione 4 del videogioco sviluppato da Epic Games(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:12:00 GMT)

Guida Fortnite - come completare le sfide della Settimana 6 della Stagione 4 : Con l’inizio della seconda metà della Stagione 4 di Fortnite sono arrivate nuove sfide molto impegnative. Per questo motivo vi proponiamo una Guida per scoprire come superare le sfide della Settimana 6 della Stagione 4. Quest’ultima continua ad essere molto più avvincente delle precedenti grazie ai continui cambiamenti che hanno portato nuove modalità e armi in grado di cambiare il nostro stile di gioco. Guida Fortnite, come superare le sfide ...

Fortnite Battle Royale : ecco le nuove sfide della settimana 6 della quarta Stagione : Su Fortnite sono ancora in atto le sfide della settimana 5, ma come di consueto negli ultimi tempi sono già trapelate in rete le nuove sfide della settimana 6 della quarta stagione del gioco, riporta Comicbook.La settimana 6 avrà inizio da giovedì 7 giugno e, se non considerate le sfide una qualche forma di spoiler, potete vedere cosa vi aspetterà qui di seguito:In questa nuova settimana i giocatori, oltre alle classiche sfide aggiornate, ...

Fortnite : ecco quali sono le sfide della settimana 4 della quarta Stagione : Le sfide settimanali di Fortnite trapelano ancora una volta nella rete, per cui non dovrebbe sorprendere il fatto di conoscerle nuovamente in anticipo.L'inizio della quarta settimana della stagione 4 del gioco è previsto per il 22 maggio, per cui chi non considerasse le sfide settimanali una sorta di spoiler, può continuare con la lettura.Le sfide per la settimana 4 dunque saranno le seguenti: Read more…

Svelate le sfide di Fortnite per la quarta settimana della quarta Stagione? : Non si ferma mai il lavoro degli sviluppatori di Fortnite, sempre sul pezzo per provare ad offrire alla propria community motivi sempre validi per concedersi una partita in più al fortunato titolo Battle Royale. Negli ultimi mesi i ragazzi di Epic Games hanno dimostrato di saperci decisamente fare, e la dimostrazione arriva dai milioni e milioni di utenti che quotidianamente fanno il proprio accesso all'interno del gioco. Il merito del tutto ...