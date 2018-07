Smartphone al volante | sequestro del cellulare a chi provoca grave incidente

sportfair

(Di sabato 7 luglio 2018) Una direttiva della Procura di Pordenone richiede ildelloin caso di incidenti gravi per stabilire eventuali responsabilità Guidare mentre si utilizza ilè una delle azioni più pericolose che si possono fare al, come sottolineano le più recenti statistiche relative agli incidenti avvenuti su strade e autostrade italiane. Per chi guida utilizzando unoe causa un, è passivo di una sanzione pecuniaria di 161 euro che va ad aggiungersi al taglio di 5 punti-patente. Chi risulterà recidivo nel corso di due anni potrà ricevere la sospensione della patente da uno a 3 mesi. Ora però, una direttiva della Procura di Pordenone 4414 del 26 giugno 2018, indirizzata alla Polizia Giudiziaria richiede – in caso di– ildelloper accertare se un eventuale distrazioneta dall’uso del ...