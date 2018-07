Slaps and Beans | ecco quando potremo giocare il titolo anche su console

eurogamer

(Di sabato 7 luglio 2018)andè il celebre picchiaduro a scorrimento basato sulle celebri avventure del duo formato da Bud Spencer e Terence Hill, e come riportano le pagine social delpossiamo finalmente segnare una data nel calendario per l'uscita del giocosu.Il gioco sarà in fatti disponibile a partire dal 24 luglio prossimo, esclusivamente in formato digitale per PS4, Xbox One e Nintendo Switch.Per chi non lo sapesse Bud Spencer & Terence Hill:andè un picchiaduro a scorrimento cooperativo o singolo giocatore con aggiunta di meccaniche platform e minigiochi, primo videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill, sviluppato dall'azienda italiana Trinity Team srls con «l'idea di costruire qualcosa dai Fan per i Fan in modo da poter continuare a divertirci con le avventure di Bud e Terence ancora per un bel po' e renderli in qualche modo eterni».Read ...