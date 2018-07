Simona Ventura racconta gli attimi in cui è stata avvisata dell’aggressione al figlio

Niccolò Bettarini lascia l'ospedale con la mamma Simona Ventura : Niccolò Bettarini lascia l' ospedale insieme alla mamma Simona Ventura dopo un controllo in seguito all' aggressione con 11 coltellate subita fuori alla discoteca Old Fashion di Milano per aver difeso ...

"In 10 circondavano Niccolò". Parla l'amico che ha salvato il figlio di Simona Ventura : Niccolò Bettarini, figlio di Stefano e Simona Ventura, è riuscito a salvarsi per "l'intervento di alcuni degli amici" e di uno in particolare e per questo non è morto a causa della "brutale aggressione", mentre gli aggressori hanno cercato di ucciderlo. Lo scrive il gip di Milano Stefania Pepe nell'ordinanza di custodia in carcere per i quattro accusati di tentato omicidio.Uno degli amici che, in particolare, ha salvato ...