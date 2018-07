Simona Ventura | «La nostra famiglia allargata | sempre più unita»

vanityfair

: Ricordate questo post di ieri sera sul 'caso' analfabeti funzionali vs figlio di Simona Ventura? Bene, Facebook mi… - SirDistruggere : Ricordate questo post di ieri sera sul 'caso' analfabeti funzionali vs figlio di Simona Ventura? Bene, Facebook mi… - IlContiAndrea : Simona Ventura condurrà “Temptation Island Vip”, Ilary Blasi torna al timone di “Grande Fratello Vip” mentre nel 20… - LaStampa : Lite fuori dalla discoteca, nove coltellate al figlio 19enne di Simona Ventura e Stefano Bettarini… -

(Di sabato 7 luglio 2018) «Ne hoavuto la consapevolezza, mai la certezza, ma credo che nella vita esista un punto di svolta… Un momento in cui capisci che un ponte è rotto, una strada è senza uscita e ti trovi davanti a un muro». Quel muroce l’ha avuto davanti l’1 luglio, quando l’hanno chiamata per dirle che Niccolò, suo figlio, 19 anni, primogenito della conduttrice e di Stefano Bettarini, era stato accoltellato fuori da una discoteca nel centro di Milano: «Sono telefonate che una mamma non vorrebbe e non dovrebbe mai ricevere! Io ne hoavuto il terrore», scrivein un lungo post su Instagram, mostrando lei e il figlio mentre finalmente escono dall’ospedale. Per fortuna la paura è calata non appena la showgirl ha potuto riabbracciare il suo Nick e sapere che non era in pericolo di vita. Da lì un lungo pianto liberatorio: «Il nostro ...