Simona Ventura | La nostra famiglia allargata sempre più unita

ilgiornale

: Ricordate questo post di ieri sera sul 'caso' analfabeti funzionali vs figlio di Simona Ventura? Bene, Facebook mi… - SirDistruggere : Ricordate questo post di ieri sera sul 'caso' analfabeti funzionali vs figlio di Simona Ventura? Bene, Facebook mi… - HuffPostItalia : Simona Ventura, la dedica al figlio Niccolò Bettarini: 'La morte ha cercato di darci uno schiaffo, ma da oggi siamo… - IlContiAndrea : Simona Ventura condurrà “Temptation Island Vip”, Ilary Blasi torna al timone di “Grande Fratello Vip” mentre nel 20… -

(Di sabato 7 luglio 2018) "Ne hoavuto la consapevolezza, mai la certezza, ma credo che nella vita esista un punto di svolta... Un momento in cui capisci che un ponte è rotto, una strada è senza uscita e ti trovi davanti a un muro". Con un lungo post su Instagram,ha raccontato la paura provata domenica scorsa, quando è stata avvisata del ricovero del figlio Niccolò Bettarini dopo l'aggressione."Io quel punto l"ho raggiunto la mattina del 1 luglio mentre ero in viaggio. È vero: queste sono telefonate che una mamma non vorrebbe e non dovrebbe mai ricevere! Io ne hoavuto il terrore, un po" perché ho vissuto dei drammi tra incidenti stradali dei miei amici e le lacrime dei loro genitori. Mi sonodetta che il dolore più grande e innaturale sia perdere un figlio", ha scritto la conduttrice ai suoi follower.ha poi ricordato l'abbraccio con il figlio e l"arrivo ...