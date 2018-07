Silverstone | nuovo asfalto con molto grip e tanti dossi

Aston Martin - Nuovo centro di collaudo a Silverstone : L' Aston Martin rafforza la sua collaborazione con il circuito di Silverstone . A breve sarà inaugurato il Nuovo Aston Martin Test and Development Centre, che diventerà il punto di riferimento della Casa di Gaydon per lo sviluppo delle proprie vetture sportive. Silverstone , che ha ospitato il primo Gran Premio del Mondiale Formula 1 del 1950, è da sempre un "monumento" del motorsport britannico. Dieci sedi in Inghilterra. L'apertura del ...

Arrivato terzo in finale, Sébastien Loeb ha portato la sua Peugeot 208 WRX sul podio per la quarta volta consecutiva in 4 gare, confermando la sua regolarità e la sua velocità dall'inizio della stagione del campionato FIA Rallycross. A Silverstone, davanti a più di 30.000 spettatori, consolida il suo 2° posto nel Campionato Piloti.