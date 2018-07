Silverstone | Hamilton vola nella terze libere Vettel è quarto

Griglia di partenza Formula 1 / Gp Gran Bretagna 2018 : i numeri di Lewis Hamilton a Silverstone : Griglia di partenza Formula 1 Gp Gran Bretagna 2018 , la lotta per la pole position a Silverstone con Hamilton e Vettel in primo piano nel duello Mercedes-Ferrari(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 13:51:00 GMT)

Formula 1 - GP Silverstone . Hamilton dopo le libere : 'Asfalto pessimo - peggio delle piste dei kart' : Più veloci andiamo e meglio è, ma così è davvero diventata la miglior pista del mondo. Quasi assurdo guidare qui, come pilotare un aereo". Il lato negativo "E' che mi sembra sempre che buttino via ...

F1 Libere2 Silverstone Vettel mette tutti in riga - Hamilton e Bottas dietro : Parte bene quella che sulla carta pro mette va di essere la trasferta più complicata prima della pausa estiva per la Ferrari: sotto un sole da Mar Mediterraneo - 26 gradi, 52 quelli dell'asfalto -, ...

Formula 1 - a Silverstone Hamilton grande favorito : orari di prove e qualifiche : Lewis Hamilton è stato il più veloce al termine delle prime prove libere in vista del Gp di Gran Bretagna, decima prova del mondiale di Formula 1 in programma domenica sul circuito di Silverstone . Il pilota britannico...

F1 – Terminate le Fp1 a Silverstone : Hamilton inizia col turbo davanti al suo pubblico [TEMPI] : Lewis Hamilton domina la prima sessione di prove libere del Gp della Gran Bretagna, Vettel miglior ferrarista Lo spettacolo a casa di Lewis Hamilton è inizia to: i piloti della F1, reduci dalla gara del Red Bull Ring, sono tornati i pista, sul circuito di Silverstone per la prima sessione di prove libere del Gp di Gran Bretagna. davanti al suo pubblico , è Lewis Hamilton il più veloce delle Fp1, col tempo di 1.27.487: alle spalle dl ...

F1 - Ricciardo prepara uno scherzetto ad Hamilton a Silverstone : “potrei rubare la vittoria a Lewis” : Il pilota della Red Bull ha parlato del prossimo Gran Premio di Silverstone, rivelando di voler sottrarre la vittoria a Lewis Hamilton Non c’è tempo per distrarsi, la Formula 1 infatti regala il decimo appuntamento del Mondiale 2018 che si svolgerà sul circuito di Silverstone. Photo4 / LaPresse Un’occasione da non perdere per la Mercedes che, sulla propria pista di casa, proverà a riscattare il doppio passo falso arrivato in ...