Siamo tutti forti Le prime lettere dalla caverna in Thailandia dove sono

Tutti Siamo alla ricerca di uno spicchio di luce per sopravvivere - Milano Post : Ma oggi quel dialogo che circoscrive le ragioni dell'uno e dell'altro e diventa scambio di opinioni e di idee, nel quotidiano e nella politica non esiste più. La dialettica è diventata monologo, il ...

Vestire la solidarietà : le t-shirt di Medici Senza Frontiere raccontano che Siamo tutti #Umani : Medici Senza Frontiere torna a raccontare l'esperienza dell'azione umanitaria e questa volta lo attraverso delle t-shirt. Si va dalla denuncia graffiante di Makkox e Mauro Biani, passando per il tratto di Alessandro Gottardo, fino alla poesia di Fernando Cobelo e alle linee geometriche di Fonzy Nils: le t-shirt #Umani di MSF testimoniano la solidarietà e la simboleggiano con abbracci, cuori, mani che si stringono.Ogni maglietta ritrae ...

Emis Killa : «Tutti abbiamo o abbiamo avuto qualcuno a cui Siamo legati da un rapporto che non si può catalogare» : Da oggi è online il video di “Rollercoaster”, l’ultimo singolo di Emis Killa. Nel video il brano fa da colonna sonora a una folle e romantica notte d’estate in cui due anziani rivivono l’intensità e la frenesia di chi scopre l’amore per la prima volta. “Rollercoaster” è uno dei successi di quest’estate: il brano è tra i più trasmessi dalle radio italiane e attualmente conta oltre 2,9 milioni di stream su Spotify, rimanendo stabile nella TOP 50. ...

Mondiali 2018 Russia - tutti contro Neymar : 'Basta simulare - Siamo stufi delle sue sceneggiate' : Dovrebbe essere un gioco di virilità, determinazione e di uomini, come succede in altri sport, e non con atteggiamenti da pagliaccio ". Uno degli episodi maggiormente discussi è stato il contatto ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ "Siamo tutti uguali" - il motto che non paga nel lavoro : La gestione e la valorizzazione delle diversità negli ambienti di lavoro può risultare importante. In Italia non ne sono tutti ancora coscienti, spiega LUCA BRAMBILLA(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 06:07:00 GMT)DECRETO DIGNITÀ/ La trappola per i giovani nelle promesse di Di Maio e co., di M. FerliniCONSIGLI NON RICHIESTI/ Solo l'uomo "0.0" può resistere alla schizofrenia digitale

Moto : Olanda - Rossi 'Siamo tutti vicini' : ANSA, - ROMA, 30 GIU - "È una prima fila importante. Perché nella FP4 ero in difficoltà e non ero tanto veloce. Dopo la caduta avevo perso anche un po' di feeling''. Valentino Rossi è felice della sua ...

"Siamo aperti a tutti" - ma non ai neri : la regola di una palestra di Monselice : Il gestore della Just Fit in provincia di Padova seleziona i clienti secondo il colore della pelle: "Tre iscritti su dieci è straniero, ma con l’aumento dei clienti di colore sono cresciuti anche i furti"

'Siamo aperti a tutti' - ma non ai neri la strana uguaglianza di una palestra di Monselice : 'NON SONO assolutamente razzista, ma ho avuto brutte esperienze con utenti di colore e quindi ora faccio selezione'. Lo ammette candidamente Rodolfo Boetto , gestore di una palestra, la Just Fit di ...

MotoGp - Valentino Rossi e quell’elemento mancante : “Siamo tutti vicini - ma manca il riferimento di Marquez” : Il pilota della Yamaha ha analizzato quanto accaduto oggi in pista ad Assen, soffermandosi sul mancato time-attack di Marquez E’ terminata la seconda sessione di prove libere del Gp d’Olanda, a far segnare il miglior tempo è stato un incontenibile Maverick Vinales, a dimostrazione che la pista olandese continua a dare sensazioni positive ai piloti Yamaha. / AFP PHOTO / LLUIS GENE Secondo tempo invece per Andrea Iannone, seguito ...

Lisa intervista Gossipetv : “A Ora o mai più Siamo tutti vincitori - Masini sa tirare fuori il meglio di me. L’amore? Non mi aspetto nulla” : Lisa, la cantante di Ora o mai più, intervista a Gossipetv: il tumore, la carriera, Marco Masini e la vita privata Lisa è una cantante riservata, di poche parole. “Poche ma buone“, ci ha assicurato durante l’intervista realizzata in occasione del ritorno in tv per Ora o mai più, il programma di Rai Uno condotto […] L'articolo Lisa intervista Gossipetv: “A Ora o mai più siamo tutti vincitori, Masini sa tirare fuori ...

MotoGp – Marquez pronto per Assen - lo spagnolo crede nel suo team : “Siamo bravi e andiamo bene su tutti i circuiti” : Marc Marquez in conferenza stampa ad Assen: le sensazioni dello spagnolo della Honda alla vigilia del Gp d’Olanda La MotoGp riparte da Assen, la Cattedrale delle moto. I piloti sono pronti per sfidarsi in pista, sul circuito di Assen, per un nuovo e appassionante appuntamento della stagione 2018. Si parte oggi con la conferenza stampa dei piloti, in attesa di accendere i motori domani, per le prime sessioni di prove libere. / AFP ...

Germania fuori dal Mondiale - tutti gli ex al veleno. Neuer : "Siamo stati patetici" : La stampa tedesca ha attaccato la nazionale di Loew che quattro anni fa sollevava al cielo la coppa del mondo in Brasile . Lothar Matthäus, ex pilastro della Germania , ai microfoni della Bild ha ...