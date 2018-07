Shock Immobile | aggressione in spiaggia | minacciato con un coltello

calcioweb.eu

(Di sabato 7 luglio 2018) Momenti di terrore per l'attaccante della Lazio Ciro. Come riporta Sportmediaset l'attaccante della Lazio si stava rilassando al mare in compagna di moglie, figli ed amici a Francavilla al Mare. Alle 14 un uomo ha cercato di avvicinarsi al calciatore con unin mano, il peggio è stato evitato per l'aiuto di alcuni passanti che hanno fermato ed allontanato l'uomo. Sul posto sono poi arrivate le forze dell'ordine che hanno riportato la calma.