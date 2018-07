Serie C nel caos | fuggi fuggi da Lucchese e Reggiana | Trapani in vendita

Plusvalenze Chievo Verona - la prima udienza il 17 luglio. Fiduciosi i tifosi pitagorici a proposito del ripescaggio della loro squadra nella massima Serie : L’attesa della sentenza sul caso Chievo Verona a proposito delle Plusvalenze fittizie blocca l’operatività della FcCrotone calcio per quanto riguarda

Una pallottola nel cuore : in autunno la terza Serie della fiction con Gigi Proietti : Dopo il grande e sorprendente successo della seconda serie, andata in onda ormai due anni fa, era prevedibile che ci fossero tutti i presupposti per la realizzazione della terza che, secondo alcune indiscrezioni, prevede molte novità. Stiamo parlando de Una pallottola nel cuore, la fiction di Rai 1 che vede come protagonista assoluto l’indiscusso fuoriclasse Gigi Proietti nel ruolo di Bruno Palmieri, un giornalista di cronaca nera. La serie, ...

Niccolò Calvagna : il piccolo talento italiano nella Serie televisiva canadese Sanctuary : Ha soltanto dodici anni, ma già vanta un curriculum degno di una stella del cinema dalla lunga esperienza. Dopo aver lavorato nelle serie televisive Il sistema e Sorelle ed essere stato al servizio di importanti registi italiani quali Daniele Luchetti (Anni felici), Giulio Base (Mio papà), Volfango De Biasi (Un Natale stupefacente) e i fratelli Taviani (Maraviglioso Boccaccio), il piccolo Niccolò Calvagna varca i confini dello stivale tricolore ...

Patrick Dempsey invecchiato nel primo video trailer de La Verità sul Caso Harry Quebert - la Serie in arrivo in autunno : Al suo primo ruolo importante dopo Grey's Anatomy, Patrick Dempsey veste i panni di un professore di letteratura e romanziere di successo accusato di duplice omicidio nella serie La Verità sul Caso Harry Quebert, adattamento tv dell'omonimo best seller di Joël Dicker del 2012. Diretta dal regista francese Jean-Jacques Annaud (già dietro la macchina da presa per Sette anni in Tibet), la mini-serie in 10 episodi sarà presto distribuita sia ...

Basket - Serie A - mercato 2018-19 : la Fiat Torino riporta in Italia Carlos Delfino - oro olimpico nel 2004 : Colpo di rilievo per la Fiat Auxilium Torino, che si assicura le prestazioni di Carlos Delfino (guardia, 198 cm per 104 kg). A quasi 36 anni, l’argentino torna dunque in Italia, dove aveva giocato per l’ultima volta 14 anni fa con la Fortitudo Bologna allora targata Skipper (ultima squadra Italiana, fra l’altro, ad andare in finale di Eurolega). Nato a Santa Fe il 29 agosto 1982, Delfino, che ha la doppia nazionalità ...

Velvet Collection : arriva su Rai 1 lo spin off della Serie spagnola. Nel cast Megan Montaner : Velvet Collection Rai punta ancora su Velvet per le sue estati, ma stavolta lo fa con lo spin off della serie madre. Velvet Collection partirà questa sera alle 21.25 ed andrà in onda per cinque prime time con due episodi a serata. Il secondo appuntamento è previsto già per il prossimo venerdì mentre gli altri, salvo imprevisti, dovrebbero restare al martedì. Velvet Collection da questa sera alle 21.25 su Rai 1 Una nuova ambientazione, una nuova ...

The New Pope - John Malkovich nel cast della Serie di Sorrentino : Dopo la fine enigmatica di The Young Pope, l’acclamata produzione originale Sky diretta dal premio Oscar Paolo Sorrentino, si è sviluppata una grande curiosità per la sua seconda prova seriale, annunciata con il nome di The New Pope, che non sarà una seconda stagione in quanto tale ma una nuova miniserie a se stante che però probabilmente riprenderà parecchi elementi degli episodi già andati in onda. In queste ore, ad alimentare le ...

Foggia - 15 punti di penalizzazione nella prossima stagione di Serie B : 15 punti di penalizzazione al Foggia da scontare nel prossimo campionato di Serie B 2018-29 e 3 mesi di squalifica per all'ex tecnico della squadra pugliese Roberto De Zerbi , e attualmente sulla ...

Rapinatori ispirati da La Casa di Carta - nuovo caso tra armi e maschere di Dalí come nella Serie Netflix : Continua l'effetto emulazione suscitato dalla serie Netflix del momento: tre potenziali Rapinatori ispirati da La Casa di Carta, pesantemente armati e presumibilmente pronti ad entrare in azione, sono stati arrestati dalla polizia di Buenos Aires a González Catán. Gli agenti hanno intercettato un'auto bianca che circolava in modo sospetto nella zona commerciale del distretto de La Matanza e hanno eseguito i controlli di rito, trovando a bordo ...

'Disincanto' : una principessa - un elfo e un demone nella nuova Serie di Matt Groening : Arriva su Netflix dal 17 agosto la nuova creazione di Matt Groening, Disincanto . La serie d'animazione fantasy per adulti, in dieci episodi, è ambientata nel fatiscente regno medievale di Dreamland. ...

Foto di Julia Roberts in Homecoming - debutto in tv per la star nella miniSerie Amazon : Amazon ha rilasciato le prime Foto di Julia Roberts in Homecoming. Per l'attrice si tratta del suo primo ruolo televisivo. La miniserie è basata sull'omonimo podcast di Gimlet Media e adattata dal colosso di streaming dal creatore di Mr. Robot, Sam Esmail. Il progetto era stato annunciato lo scorso anno che aveva svelato anche l'ingaggio dell'attrice Premio Oscar. Julia Roberts in Homecoming ricopre il ruolo di Heidi Bergman, un'assistente ...

La finale delle University eSport Series si terrà nell'Aula Magna dell'Università degli Studi di Milano : Si avvicina un evento storico per l'affermazione degli eSport in Italia, quando il prossimo 7 luglio, per la prima volta in assoluto, una università italiana, la Statale di Milano, ospiterà un torneo nazionale di videogiochi, la finale delle University eSport Series di League of Legends.Il connubio sport e università è una costante di ogni ateneo italiano, ma cosa succede quando subentrano anche gli sport digitali? Semplice, nasce University ...