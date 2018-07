Sebastian Vettel | GP Gran Bretagna 2018 | “Sono contento Stamattina non pensavo di poter

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel vuole la pole position - sfida stellare con Lewis Hamilton : CLICCA QUI PER LEGGERE LA CRONACA DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna CLICCA QUI PER LEGGERE LA DIRETTA LIVE DELLE PROVE LIBERE 3 DEL GP DI Gran Bretagna Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna in DIRETTA : qualifiche. Sebastian Vettel sfida Lewis Hamilton per la pole position! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. A Silverstone sarà battaglia aperta per la conquista della pole position: Lewis Hamilton sembra essere il Grande favorito della vigilia, sul suo tracciato di casa sembra essere imbattibile ma non sarà così facile scattare al palo. Il Campione del Mondo ha impressionato nelle prove libere ma il fenomeno della Mercedes se la dovrà ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 3. Lewis Hamilton davanti a tutti - Ferrari in scia con Kimi Raikkonen. Quarto Sebastian Vettel : L’ultimo round prima delle qualifiche di oggi (ore 15.00) a Silverstone se lo è aggiudicato Lewis Hamilton. Il pilota della Mercedes è stato il più veloce nelle prove libere 3, siglando un tempo di 1’26″722. Il campione del mondo in carica è quindi il favorito in vista delle qualifiche, su un circuito su cui vince da quattro anni consecutivi. Ma non saranno qualifiche scontate, perché la Ferrari è vicinissima. Sono solo 93 i ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 3. Sebastian Vettel contro Lewis Hamilton - riparte la sfida : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 3 del GP di Gran Bretagna, decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Su una delle piste storiche del calendario iridato assisteremo, verosimilmente, ad una nuova sfida tra la Mercedes e la Ferrari fin da questa prima sessione. Le Frecce d’Argento sono reduci dal disastroso weekend austriaco di Zeltweg: doppio ritiro ed un Lewis Hamilton che non si fermava anzitempo ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : Sebastian Vettel all’assalto della pole position nel fortino della Mercedes e di Hamilton : Ci siamo. Prepariamoci ad assistere a delle qualifiche infuocate in quel di Silverstone (Gran Bretagna), sede del decimo appuntamento del Mondiale 2018 di Formula Uno. Sullo storico tracciato britannico, il duello tra Ferrari e Mercedes si ripropone ancora una volta e per il Cavallino Rampante questo è un round importante. Dopo il weekend austriaco a Spielberg, la Rossa è tornata ad occupare la vetta delle graduatorie riservate ai piloti ed ai ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Veloci fin dal venerdì - dobbiamo sconfiggere la Mercedes : siamo vicini” : Sebastian Vettel ha fatto saltare il banco nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, decima tappa del Mondiale F1. Il tedesco ha sovvertito tutti i pronostici della vigilia e con le temperature elevate di Silverstone è riuscito a mettere in fila le Mercedes, sulla carta candidate a una facile doppietta sul circuito di casa. Il pilota della Ferrari, invece, ha risposto presente e ha spaventato Lewis Hamilton firmando il miglior tempo ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 2. Sebastian Vettel vola - miglior tempo e risposta alle Mercedes. Verstappen finisce ko : Dopo una mattinata dominata da Lewis Hamilton, la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Gran Bretagna di Formula Uno 2018 ha visto la riscossa delle Ferrari. Il miglior tempo del pomeriggio di Silverstone, infatti, lo ha messo a segno Sebastian Vettel con il tempo di 1:27.552 precedendo le due Mercedes di Lewis Hamilton di 187 millesimi e Valtteri Bottas di 357. Leggermente più indietro Kimi Raikkonen a 493, mentre Daniel Ricciardo ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : risultato e classifica prove libere 2. I tempi sul giro. Sebastian Vettel davanti a tutti - Mercedes alle spalle! : Sebastian Vettel ha ruggito nelle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna, decima tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari è riuscito a dare una sonora risposta sul circuito di Silverstone e ha firmato il miglior tempo, un interessante 1:27.552 con cui ha messo in coda le favorite Mercedes, attardate rispettivamente di due e quattro decimi con Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Quarto tempo per l’altra Rossa di Kimi Raikkonen, più ...

LIVE F1 - GP Gran Bretagna 2018 in DIRETTA : prove libere 2. Sebastian Vettel cerca la magia - bisogna rispondere a Hamilton : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle prove libere 2 del GP di Gran Bretagna 2018, nona tappa del Mondiale F1. Sul circuito di Silverstone si inizia a fare sul serio, i piloti avranno a disposizione 90 minuti per trovare il feeling giusto con la pista e perfezionare il set-up delle proprie monoposto. Le Mercedes sembrano essere decisamente avanti a tutti come da pronostico della vigilia. Lewis Hamilton e Valtteri Bottas sembrano avere ...

F1 - GP Gran Bretagna 2018 : prove libere 1. Si comincia nel segno di Lewis Hamilton. Sebastian Vettel è terzo : Il weekend del GP di Gran Bretagna comincia nel segno di Lewis Hamilton, che ha chiuso le prove libere 1 con il miglior tempo, in 1’27″487. Il britannico si è confermato il più veloce sul circuito di casa, a caccia del quinto trionfo di fila davanti al suo pubblico, fondamentale dopo la debacle in Austria. La pista di Silverstone è, almeno sulla carta, favorevole alla Mercedes, che infatti ha piazzato Valtteri Bottas in seconda ...

Sebastian Vettel - GP Gran Bretagna 2018 : “Questa Ferrari ha un grande potenziale. Gli errori capitano - bisogna avere pazienza” : Sebastian Vettel si presenta a Silverstone da leader nel Mondiale, dopo il terzo posto in Austria coinciso con il ritiro di Lewis Hamilton. Il tedesco sa che questo weekend dovrebbe essere, almeno sulla carta, in difesa, ma nelle dichiarazioni della vigilia è apparso fiducioso. “Questa macchina ha un Grande potenziale ed è stato così anche lo scorso anno, ma a fine stagione non avevamo la forza per battere Mercedes. Sarà importante quindi ...

F1 Ferrari - buon compleanno Sebastian Vettel : ROMA - Oggi Sebastian Vettel compie 31 anni. Per il pilota della Ferrari non poteva esserci sorpresa più bella che tornare in testa al Mondiale, davanti all'eterno rivale Lewis Hamilton, anche se di ...