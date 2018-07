Scuola | prove Invalsi | il Ministro Bussetti rilancia

scuolainforma

(Di sabato 7 luglio 2018) Lesono uno di quei temi per i quali il corpo docente, e il mondo scolastico in genere, spesso si divide. Molti le considerano non solo inutili ma anche deleterie per gli studenti e per l’approccio alle discipline scolastiche, altri ritengono che non sia un’idea malvagia ma va solo calibrata meglio e resa … L'articolo: ilproviene dainforma.