Scopre che il marito ha un'altra : quarantenne lo investe e lo uccide : La relazione sentimentale tra marito e moglie era nei fatti finita da tempo, ma la separazione non era mai stata ufficializzata: all'improvviso una lunghissima e insanabile crisi coniugale si è ...

Tempesta d’amore - anticipazioni tedesche : Romy Scopre che Tobias mente… : È sempre più avvolto dal mistero il personaggio di Tobias Erhlinger (Max Beier)! New entry delle prossime puntate tedesche di Tempesta d’amore, questo personaggio sarà infatti protagonista di una trama che lascia le porte aperte a scenari davvero interessanti… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe in onda in Germania a inizio agosto! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate tedesche: Boris e Tobias si incontrano Come vi ...

ANTICIPAZIONI/ Una Vita : Pablo Scopre che Leonor è stata violentata : Ben ritrovati con un nuovo appuntamento dedicato a 'Una Vita' [VIDEO], il popolare sceneggiato spagnolo scritto dalla penna di Aurora Guerra. Ricordiamo ai nostri lettori che sabato 7 luglio la soap opera andra' eccezionalmente in onda con una puntata della durata di sessanta minuti. Le ANTICIPAZIONI degli episodi che verranno trasmessi dal 9 al 13 luglio ci svelano che Teresa e Mauro continueranno a vedersi di nascosto mentre Pablo scoprira' ...

Ordina la cena a domicilio per il fidanzato e Scopre che la sta tradendo : Facendo un gesto carino nei confronti del suo fidanzato, ne ha scoperto il tradimento. E' la storia di Kayla Speer, una ragazza di 23 anni di West Burlington, in Iowa (Stati Uniti). Una storia da film, postata...

Un Posto al Sole Anticipazioni 4 luglio 2018 : Marina Scopre chi è il pirata che ha speronato la sua auto : Convinta che si sia trattato di vero agguato più che di un incidente, Marina si mette sulle tracce del pirata che la spinta fuori strada.

Scopre che il marito la tradisce : 24enne gli taglia il pene e lo getta dalla finestra : Scopre che il marito la tradisce: 24enne gli taglia il pene e lo getta dalla finestra Karuna Sanusan ha svegliato il marito Siripan nel sonno prima di aggredirlo con una lama da 30 centimetri nella loro casa vicino Bangkok. L’uomo, 40enne, lo tradito con “diverse donne”. Ora è ricoverato in ospedale: i medici gli hanno […] L'articolo Scopre che il marito la tradisce: 24enne gli taglia il pene e lo getta dalla finestra ...

Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate 9-15 luglio 2018 : Charlotte Scopre che Werner e Susan stanno insieme! : Anticipazioni Tempesta d’amore trama puntate da lunedì 9 a domenica 15 luglio 2018: Werner e Susan si fidanzano! Charlotte lo scopre! Un arrivo inatteso… Anticipazioni Tempesta d’amore: uscita dal carcere, Charlotte becca Werner e Susan insieme! Melli sul punto di sposare Wanja! Al Furstenhof, arriva una donna misteriosa! Intanto, un incendio ed una sparatoria faranno vivere momenti di grande tensione e suspense! Ritorni, ...

Vede strani messaggi sul cellulare del figlio - Scopre che il 16enne fa sesso con una 28enne : Dopo la denuncia della madre del 16enne, la 28enne è stata arrestata dalla polizia con la pesante accusa di violenza sessuale su minore.Continua a leggere

Star di reality non dice al fidanzato che fa la escort : lui la Scopre e la lascia - lei si uccide : Anastasia Tarasyuk , una 24enne russa diventata famosa dopo aver partecipato a un noto reality show, si è tolta la vita lanciandosi dal 19esimo piano di un palazzo di Mosca. Secondo l’ex compagno, la donna avrebbe iniziato a prostituirsi perché voleva una vita di lusso e per questo lui l’aveva lasciata.Continua a leggere

ANTICIPAZIONI/ Beautiful : Steffy Scopre che suo marito e la Spectra si sono baciati : Tanti nuovi colpi di scena nei nuovi episodi di Beautiful, [VIDEO] [VIDEO] la soap opera americana, che continua a realizzare ottimi ascolti a distanza di anni dalla sua prima messa in onda su Canale 5. Le nuove trame svelano che Steffy scoprira' che Liam e Sally si sono scambiati un bacio mentre erano bloccati sotto le macerie della Spectra Fashions. Bill Spencer fa saltare la Spectra Fashions Le ANTICIPAZIONI delle nuove puntate di Beautiful ...

Scopre che la figlia è stata uccisa mentre è in carcere ed evade per vendicarne la morte : Ha saputo della morte della propria figlia mentre era detenuto in carcere e poche settimane dopo è evaso e la polizia ora teme stia dando la caccia all'assassino della piccola Hadishat, 7 anni, per vendicarne la morte. La bimba è stata uccisa l'11 maggio scorso da un sedicenne ceceno per motivi ignoti.Continua a leggere

