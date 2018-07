Scoperto e sequestrato un catering abusivo

iltirreno.gelocal

: RT @squilibrioxxx: #Torino Truffe agli anziani e gioielli rubati: scoperto un sodalizio di «SINTI» I militari hanno scoperto il covo dei tr… - NeboliRiccardo : RT @squilibrioxxx: #Torino Truffe agli anziani e gioielli rubati: scoperto un sodalizio di «SINTI» I militari hanno scoperto il covo dei tr… - AdrianaBravi1 : RT @squilibrioxxx: #Torino Truffe agli anziani e gioielli rubati: scoperto un sodalizio di «SINTI» I militari hanno scoperto il covo dei tr… - AndreaFermata : RT @squilibrioxxx: #Torino Truffe agli anziani e gioielli rubati: scoperto un sodalizio di «SINTI» I militari hanno scoperto il covo dei tr… -

(Di sabato 7 luglio 2018) Prato, blitz della Polizia municipale nel resede di un'abitazione di via Livi.e multato anche un rivenditoredi ortofrutta in via Bonicoli