Scontro Lega-Giustizia dopo le frasi di un sottosegretario sulle toghe rosse L' Anm

Fondi Lega - Scontro aperto tra Salvini e magistrati : "Incostituzionale evocare il Colle" : Invece questo governo "è nato con un atto di sincerità" e " nell'ambito del percorso sul contratto di governo sto trovando persone leali nell'altra forza politica", ha concluso.

"Via le correnti di sinistra" Ancora Scontro Lega-toghe : Lo scontro tra la Lega e la magistratura si fa sempre più aspro. Dopo l'ok da parte della Cassazione al blocco dei conti correnti del Carroccio dopo la sentenza di condanna per Bossi e Belsito il duello tra il Carroccio e le toghe si è fatto di giorno in giorno più duro. E adesso a riparile le polemiche c'è una frase del sottosegretario alla Giustizia Jacopo Morrone che durante un incontro con i giovani magistrati ha affermato: "Voi sapete a che ...

È Scontro sui Giochi : nel derby Lega-M5S Milano resta isolata : Sarà una decisione difficile. Per certi versi sono in ballo interessi territoriali e politici in conflitto legati ai due alleati di governo. Oggi il Consiglio dei ministri affronterà la spinosa questione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali del 2026 per dare un’indicazione sulla città che potrebbe ospitarli. Potrebbe però non essere la gio...

Copyright - Italia spaccata al voto Lega-5s : bavaglio. Pd : fake news Scontro totale sulla direttiva Ue : Tutto pronto per il voto a Strasburgo. Lega e M5s contro la direttiva Ue sul Copyright gridano al "bavaglio sull'informazione". Il Pd non ci sta: "Solo fake news, colpisce chi non rispetta diritto d'autore" Segui su affarItaliani.it

FONDI LEGA - Scontro ANM-SALVINI/ Caos rimborsi - Zaia : “con sentenza rischiamo la chiusura del partito” : FONDI LEGA, ira Anm contro Salvini: "incostituzionale l'appello al Colle e a Mattarella". Ultime notizie su sequestro conti del Carroccio: Di Maio, "solo scandalo sui rimborsi di Bossi"(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:40:00 GMT)

Fondi - Scontro tra Lega e Csm "Messi fuorilegge come in Turchia" : È scontro aperto ormai tra la Lega e i magistrati dopo l'ok da parte della Cassazione per il blocco dei conti del Carroccio. Matteo Salvini già nel corso del suo intervento a In Onda ieri sera aveva parlato di una "sentenza politica". "Questa è una sentenza politica, cercano di metterci fuori legge e non ci stanno riuscendo. Possono sequestrarmi quello che vogliono". Parole dure quelle del titolare del Viminale a cui sono seguite anche le ...

I 49 milioni della Lega diventano un terreno di Scontro : 'è un attacco - il Quirinale ci tuteli'. Ma il Pd accusa : La Lega chiede un incontro a Mattarella sulla decisione della Cassazione di sequestrare fino a 49 milioni del Carroccio che sarebbero frutto della truffa sui rimborsi elettorali per la quale Bossi è ...

Migranti - Scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di Libero lascia il collegamento : “Ma vaffa…” : scontro in diretta tra Vittorio Feltri e David Parenzo, durante la trasmissione In Onda, su La7. Mentre si discuteva di Migranti, Parenzo ha replicato a una frase del direttore di Libero (“vengono a pisciare nelle aiuole…”) interrompendolo. Così Feltri è andato su tutte le furie e dopo aver insultato il conduttore ha abbandonato il collegamento L'articolo Migranti, scontro in diretta tra Feltri e Parenzo. E il direttore di ...

Salvini - “Lega delle Leghe in Ue”/ Da Pontida ‘scompare’ il Nord : “via élite da Europa”. Scontro con M5s : Matteo Salvini, "Lega delle Leghe in Ue: via le elite dall'Europa": da Pontida "scompare" il Nord e parte la caccia verso il 40%. Scontro con M5s: il progetto di "nuova" Destra europea(Pubblicato il Mon, 02 Jul 2018 11:04:00 GMT)

'Voucher all'esame del governo' - è Scontro tra Lega e cinquestelle : Di Maio tira il freno sulla reintroduzione dei voucher annunciata l'altro giorno dalla squadra leghista di governo. Di certo - assicura il vicepremier leader dei cinquestelle - non fa parte del ...

Migranti - sui porti è Scontro tra Salvini e FicoDi Maio sul collega : "Parla solo a titolo personale" : Intanto dal Viminale trapelano i motivi di "ordine pubblico" che hanno spinto Salvini a vietare l'ingresso alla nave di Open Arms,

Gay Pride - Spadafora : “Non si torna indietro sui diritti”/ Scontro Lega-M5s - ministro Fontana : “Parla per sé” : Gay Pride, Spadafora: “Non si torna indietro sui diritti”. Scontro Lega-M5s sul tema della famiglia. E il ministro Fontana risponde al sottosegretario alle Pari opportunità: “Parla per sé”(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 23:34:00 GMT)

Gay Pride - Scontro Lega-M5s. Spadafora 'Non si torna indietro sui diritti'. Il ministro Fontana 'Parla a titolo personale' : 'Nel contratto di governo non ci sono questioni riguardanti il mondo Lgbt, ma convocherò prestissimo le associazioni di settore per avviare un percorso di ascolto e confronto', assicura il ...