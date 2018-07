Scandalo Sanità in Basilicata | le intercettazioni shock

Scandalo Sanità in Basilicata - spunta il caso dello studente prodigio : Nell'inchiesta su Marcello Pittella e la sanità della Regione Basilicata emerge ora il caso di un prodigioso studente universitario. Si tratta del figlio del direttore generale dell'azienda sanitaria di Matera, Pietro Quinto."Dal libretto universitario di Giuseppe Quinto - scrive il giudice - emerge che il 19 dicembre 2015 ha sostenuto l'esame di Diritto Amministrativo 1 ed di Diritto Amministrativo 2, ottenendo per entrambi il voto di 30 e ...

Scandalo nella sanità in Basilicata. Il governatore Pd Pittella ai domiciliari : Con lui arrestate altre 22 persone fra cui dirigenti della sanità regionale. Pittella è accusato dalla procura di Matera di falso e abuso d'ufficio per la gestione di nomine, concorsi truccati e ...

Pittella sospeso da Governatore Basilicata/ Arresto Presidente per Scandalo Sanità : reggente ora Franconi : Terremoto Pd in Basilicata: arrestato il Presidente della Regione Marcello Pittella, fratello di Gianni. Ultime notizie, inchiesta Sanità: Governatore ai domiciliari per falso si è sospeso(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:00:00 GMT)