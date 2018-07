gossipnews.tv

: Scandalo a Temptation Island: Fidanzato in manette!: - GossipNews_Tv : Scandalo a Temptation Island: Fidanzato in manette!: - trash_italiano : Scandalo a Temptation Island 2018: uno dei fidanzati è ora indagato per truffa - Fr4ncyTUrry : Scandalo Temptation Island: fidanzato nei guai, accusato di frode e riciclaggio – scatta il sequestro -

(Di sabato 7 luglio 2018) Edizione straordinaria! Guai seri per unpresente nella quinta edizione del reality show. Ecco quali sono le accuse gravi che pendono su di lui e sul padre! Da non credere! Non è ancora partita la quinta edizione diche già sono iniziati i primi guai. Nulla a che vedere con tradimenti oppure delusioni da parte di fidanzati e tentatori, ma riguarda qualcosa di molto più grave. Ebbene la notizia bomba l’ha riportata “Cronache Della Campania” secondo cui uno dei fidanzati, Andrea Celentano, ovvero il ragazzo di Rafaela, ed il padre di lui, Luigi, sarebbero stati accusati di frode. Attualmente sono indagati per associazione a delinquere. Ecco come spiega la faccenda il portale web sopra citato: “Adescavano facoltosi clienti stranieri attraverso il web e “rilavano” loro dei fantomatici autoveicoli di lusso d’epoca ...