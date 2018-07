Sampdoria - visite mediche per Jankto : “La Sampdoria? Sono davvero contento di essere qui. Mando un abbraccio a tutti i tifosi”. Così il nuovo centrocampista blucerchiato, Jakub Jankto, prima di iniziare le visite mediche al Laboratorio Albaro di Genova. Il giocatore della Samp si unirà nel pomeriggio ai nuovi compagni di squadra al centro sportivo Mugnaini di Bogliasco dove, i pre-ritiro, vengono svolti i test atletici. Jankto è stato acquistato per 15 milioni ...

Calciomercato Sampdoria - è fatta per l’arrivo di Jankto : domani programmate le visite mediche : Nella giornata di domani il giocatore sosterrà le visite mediche a Genova, dopodiché firmerà il nuovo contratto con la Sampdoria E’ fatta per il passaggio di Jakub Jankto dall’Udinese alla Sampdoria, il giocatore ceco è in viaggio in queste ore verso Genova insieme al suo agente Riso, dove domani sosterrà le visite mediche con il club blucerchiato. Tutto fatto tra le parti, con il calciatore classe ’96 che si trasferirà ...

Sampdoria - prenotate visite mediche in giornata : ecco chi è il nuovo acquisto in arrivo : Sampdoria pronta ad ufficializzare un nuovo acquisto per la rosa di Giampaolo, si tratta di un centrocampista di belle speranze La Sampdoria ha in serbo un nuovo acquisto, come dimostrato dalle visite mediche fissate per oggi per Daouda Peeters, centrocampista classe ’99 in arrivo dal Club Brugge. Si tratta di un giovane di prospettiva, ma che già entrerà a far parte della prima squadra di mister Giampaolo. Su Peeters c’era ...