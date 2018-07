Sampdoria | ecco le nuove maglie

Sampdoria - eccoti Jankto! Intanto spuntano nuove idee per l’attacco : Sampdoria attiva sul mercato, la società del patron Massimo Ferrero vuole fare un ulteriore passo avanti verso l’Europa Sampdoria, Jankto è in città per svolgere le visite mediche di rito e firmare il suo nuovo contratto che o legherà al club del presidente Ferrero. Osti e Sabatini però, non intendono certamente fermarsi, anzi, stanno lavorando al rafforzamento dell’attacco, reparto che potrebbe essere puntellato. La Sampdoria ...

Calciomercato Sampdoria - ecco l’attaccante per Giampaolo : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria sta per regalare l’attaccante al tecnico Giampaolo. Dopo l’ultima importante stagione il club blucerchiato ha intenzione di alzare l’asticella, nelle ultime ore mossa per il reparto offensivo. E’ fatta per Antonino La Gumina, accordo raggiunto con il Palermo e fumata bianca prevista entro le prossime ore. L’intesa è stata raggiunta sulla base di 7 milioni compresi ...

Sampdoria - prenotate visite mediche in giornata : ecco chi è il nuovo acquisto in arrivo : Sampdoria pronta ad ufficializzare un nuovo acquisto per la rosa di Giampaolo, si tratta di un centrocampista di belle speranze La Sampdoria ha in serbo un nuovo acquisto, come dimostrato dalle visite mediche fissate per oggi per Daouda Peeters, centrocampista classe ’99 in arrivo dal Club Brugge. Si tratta di un giovane di prospettiva, ma che già entrerà a far parte della prima squadra di mister Giampaolo. Su Peeters c’era ...

Calciomercato Sampdoria - blitz Giampaolo-Osti-Sabatini a Milano : ecco i nomi in cima alla lista dei doriani : Dopo aver avuto il via libera di Marco Giampaolo, la Sampdoria si è buttata a capofitto su Antonino La Gumina del Palermo e Seko Fofana dell’Udinese Il mercato della Sampdoria è iniziato, il blitz andato in scena ieri a Milano tra Giampaolo, Osti e Sabatini ha dato il via alle trattative per quei giocatori inseriti all’interno di una lista ben precisa. Una volta ottenuto il via libera dell’allenatore, sono partite le operazione ...

Sampdoria - ecco Sabatini : 'Questo club merita l'Europa' : Genova - La Sampdoria ha presentato a inizio pomeriggio il neo direttore tecnico, Walter Sabatini , il primo vero 'colpo' della nuova stagione di serie A. Una presentazione 'scoppiettante', in cui l'...

Calciomercato Sampdoria - la bomba dalla Spagna : “ecco l’attaccante” : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è quella di costruire una squadra sempre più competitiva da consegnare al tecnico Giampaolo. Un reparto che ha bisogno di rinforzi è sicuramente l’attacco, nelle ultime ore novità importanti dalla Spagna. Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, parla di un viaggio in Italia di due membri della dirigenza del Valencia, Alemany e Pablo Longoria, ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Alex Ferrari : visite mediche in mattinata : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, l’intenzione è costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Giampaolo. Nel frattempo arriva un colpo in difesa, si tratta di Alex Ferrari, il difensore si è presentato questa mattina al Laboratorio Albaro di Genova per svolgere le visite mediche e per firmare il contratto con il club blucerchiato. Arriva dal Bologna in prestito con obbligo di ...

Calciomercato Sampdoria : ecco portiere - difensore e centrocampista : Calciomercato Sampdoria – Tre colpi per il tecnico Giampaolo, provo a prendere sempre più forma la Sampdoria, dopo l’ultima stagione positiva stagione il club si muove con l’intenzione di alzare l’asticella. Operazioni in entrata ed uscita, in particolar modo ad un passo la cessione di Torreira all’Arsenal, nelle casse del club 30 milioni di euro. Ed in entrata? Per la porta il calciatore scelto è Sportiello ...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Sampdoria - sei nuovi innesti per Giampaolo : ecco come cambia l’11 [FOTO] : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove per la prossima stagione, nelle ultime ore importanti trattative per regalare una squadra sempre più competitiva al tecnico Giampaolo. Per la difesa è fatta per il centrale Colley, investimento da poco meno di 10 milioni di euro. Per il centrocampo ai dettagli le trattative per Berisha e per Lovro Majer, continua la ricerca al sostituto di Torreira, in pole al momento c’è Viviani. ...

Calciomercato Sampdoria - ecco Colley : il 'nuovo Koulibaly' arriva dal Genk : Rinforzo in difesa per la Sampdoria, che ha chiuso la trattativa con il Genk per l'arrivo in blucerchiato di Omar Colley, difensore classe '92 di nazionalità gambiana. Dopo i contatti avviati già da ...

Sampdoria - via Pecini e Pradé : ecco il sostituto - incrocio con l’Udinese : La Sampdoria si prepara per la prossima stagione con l’obiettivo di migliorare l’ultimo piazzamento in classifica, nelle ultime ore importanti mosse per quanto riguarda i dirigenti blucerchiati. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ in uscita il capo scouting Riccardo Pecini e il responsabile dell’area tecnica Daniele Pradè. Il primo andrà all’Empoli, mentre il secondo è vicino al trasferimento ...

Calciomercato Sampdoria - che sorpresa : ecco il possibile sostituto di Praet : Calciomercato Sampdoria – La Sampdoria si muove sul mercato, nelle ultime ore mosse a sorpresa del club blucerchiato. Manovre per il centrocampo, in uscita Praet sempre più nel mirino del Napoli, individuato un possibile sostituto. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ un nome importante potrebbe essere quello di Valon Berisha, calciatore del Salisburgo. Classe 1993 rappresenta una soluzione di primo livello per la ...

Sampdoria-Giampaolo - ecco l’esito dell’incontro : le ultime in casa blucerchiata : Nelle ultime ore è andato in scena un incontro tra Sampdoria e Giampaolo, importanti indicazioni per il futuro. L’ultima stagione per il club blucerchiato è stata positiva, adesso l’obiettivo è quello di alzare l’asticella, l’incontro di oggi ha avuto esito positivo. Continua il rapporto dunque tra le parti, la certezza era arrivata soprattutto dopo l’accordo tra il Napoli ed Ancelotti, difficile pensare ad altre ...

Sampdoria - Giampaolo parla chiaro : “ecco cosa voglio per il futuro” - rivoluzione in vista! : Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, ha parlato del suo futuro sulla panchina della squadra doriana: faccia a faccia con Ferrero Il tecnico della Sampdoria, Marco Giampaolo, è intervenuto oggi in conferenza stampa per parlare dell’ultima giornata di campionato che andrà in scena domani. L’argomento cardine però è stato quello relativo al suo futuro sulla panchina doriana. Il patron Ferrero ha dichiarato di volerlo trattenere ...