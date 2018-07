Salute | rischio Listeria  Findus ritira lotti di minestrone

Marcello dell'Utri esce dal carcere per motivi di Salute. I medici : 'Rischio morte improvvisa' : Marcello dell'Utri è uscito dal carcere di Rebibbia dove scontava una condanna definita a sette anni per concorso in associazione mafiosa. Il provvedimento sarebbe stato adottato per i problemi di ...

Aifa ordina ritiro lotti di farmaci con Valsartan : rischio Salute : L'Aifa ha disposto il ritiro da farmacie e catene di distribuzione di oltre 700 lotti di farmaci prodotti da diverse aziende farmaceutiche contenenti il principio attivo Valsartan, a causa di alcune ...

Salute - vacanze esotiche : zanzare - rischio infezioni e vaccini consigliati : Estate tempi di vacanze che portano anche in terre lontane dove la cura per la Salute passa attraverso prevenzione e vaccini. Per questo arrivano i consigli della Società italiana malattie infettive che spiega come le principali virosi trasmesse dalle zanzare del genere Aedes (dengue, chikungunya, Zika virus) siano diffuse nelle aree tropicali e subtropicali di Asia, Africa e Americhe. La malaria, patologia parassitaria trasmessa dalle zanzare ...

'Provincia in agonia - uffici sporchi : Salute dei dipendenti a rischio' : BRINDISI - In agonia la Provincia di Brindisi, con uffici sporchi al punto da costituire pericolo per la salute dei dipendenti che ogni giorno svolgono il proprio dovere, nonostante siano alle prese ...

Salute : cuore e polmoni a rischio? Scoprilo con il progetto SMAC : Si chiama SMAC (Smokers health Multiple Actions) il nuovo programma di screening di Humanitas per la prevenzione e la diagnosi precoce delle malattie polmonari e cardiovascolari legate al fumo, mediante l’esecuzione di alcuni esami una volta all’anno. Il progetto infatti si rivolge sia ai forti fumatori sia agli ex fumatori con età superiore ai 55 anni, con un consumo di un pacchetto di sigarette al giorno per 30 anni (o due pacchetti per 15 ...

Ambiente & Salute : lo smog aumenta il rischio di diabete : Secondo una ricerca condotta dalla Washington University di Saint Louis, pubblicata su Lancet Planetary Health, vivere in zone con alti livelli di inquinamento aumenta il rischio di diabete: il 14% dei casi che si verificano nel mondo potrebbe essere legato a questa causa. Per giungere alla suddetta conclusione, i ricercatori hanno analizzato i dati di 1,7 milioni di persone seguite in media per 8,5 anni, confrontando il loro stato di Salute con ...

Salute. Dopo i 105 anni il rischio mortalità si ferma : La mancanza di dati affidabili su questi "pionieri della longevita'" ha alimentato un controverso dibattito tra gli scienziati di tutto il mondo. La comunità scientifica è oggi divisa tra chi ...

Salute - il medico : “Problemi di udito per 1 bebè su 1.000 non a rischio” : Bimbi che parlano tardi, non rispondono al richiamo della mamma, non alzano il viso se sentono la voce di un estraneo. “A volte si pensa a una forma di pigrizia, ma un neonato su mille di quelli non a rischio presenta un deficit uditivo. Una diagnosi precoce è fondamentale per avviare un percorso terapeutico-riabilitativo per questi bimbi”. Lo spiega Francesca Cianfrone, otorinolaringoiatra del San Camillo-Forlanini di Roma, che ...

Salute : il consumo elevato di carne rossa aumenta il rischio endometriosi : Secondo una ricerca condotta dal Fred Hutchinson Cancer Research Center, pubblicato sull’American Journal of Obstetrics and Gynecology, un elevato consumo di carne rossa potrebbe aumentare il rischio di endometriosi, che in Italia interessa circa tre milioni di donne: la patologia si manifesta con dolore pelvico, mestruazioni dolorose, disturbi gastrointestinali o urinari durante il ciclo e riduzione della fertilità. I ricercatori hanno ...

Salute : il piercing alla lingua potrebbe aumentare il rischio di malattie dei denti : Due ricerche presentate al meeting della European Federation of Periodontology, concluso ad Amsterdam, hanno rilevato che i piercing sulla lingua potrebbero aumentare il rischio di malattie dei denti, come ad esempio la periodontite (l’infiammazione dei tessuti della bocca). Sono stati studiati 18 pazienti con il piercing alla lingua o alle labbra: i ricercatori dell’università di Basilea hanno scoperto che 14 persone con quello alla ...